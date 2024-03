Universidad Católica cayó ante Coquimbo Unido en Concepción y se quedó por segundo año consecutivo en el camino en la Copa Sudamericana, sin poder acceder a la zona de grupos.

BOLAVIP conversa con Miguel Ángel Neira, el que de entrada afirma que todo está “pésimo, y yo lo vengo diciendo desde el año pasado de que el entrenador de la selección chilena, tenía que ser el Nano Díaz ¿viste como planificó el partido?”.

El mundialista en España 1982 con la selección chilena además es muy duro con los refuerzos de la UC. “Cabral enyesado es mejor que Torres y Menossi”, dispara.

Neira se queja del poco ojo de la dirigencia cruzada al no fichar al volante pirata. “Insisto en Cabral, es más barato que los dos que te muestro, yo no sé quién no lo quiso comprar, el año pasado demostró que era un crack, y si lo viste hoy, es extraordinario, jugadores que ya no existen”, asegura.

El histórico cruzado cambia bruscamente de tema y dispara: “No sé si la culpa es del entrenador o del que compra los jugadores, además pucha, el equipo pasivo, Coquimbo desde el minuto 1 quería ganar, el Mono Sánchez no atajó nada, la UC no llegó nunca al arco”.

Históricos de Universidad Católica sufren la eliminación de la Copa Sudamericana

Jorge Aravena preocupado por Universidad Católica

“No participar directamente en un torneo internacional es muy malo”, le confiesa el Mortero a BOLAVIP.

Un poco más tranquilo que Miguel Ángel Neira, Aravena intenta un análisis en frío. “La UC fue un equipo que corrió mucho, pero que pensó poco, y para jugar al fútbol hay que pensar, más pareces un atleta que un futbolista”, indica.

El ex especialista en tiros libres, asegura que hay que dar vuelta la página. “No nos queda nada más, con la obligación de ganar el Torneo Nacional, pero así como estamos jugando, es muy difícil, lo cierto es que el equipo jugó tan mal, ni siquera hago el análisis”, cerró.