Universidad Católica busca armar un equipo competitivo para poder pelear el Campeonato 2025 ante sus tradicionales rivales Universidad de Chile y Colo Colo.

BOLAVIP conversa con Miguel Ángel Neira, el que fiel a su estilo pide de entrada la contratación de Gary Medel y exige que los cruzados traigan jugadores de jerarquía.

“Si él quiere venir y la UC lo acepta, bienvenido sea, en Chile Medel puede andar, tiene que jugar de volante central y se hace respetar, si lo contratan creo que la Católica va a pelear el torneo a ojos cerrados”, indicó.

En esa misma línea Miguel Ángel Neira afirma que sólo hay que traer gente con la trayectoria del Pitbull, o de una calidad superior a la ya existente en el plantel, por eso no quiere saber nada con Rodrigo Piñeiro.

“Si no anduvo en Vélez, es porque no es bueno no más, ya pasó su momento, porque si no rindió es por algo”, dispara.

Agregando que “la Católica tiene que traer gente calada, uno que realmente mejore al equipo”.

Miguel Ángel Neira pide refuerzos de calidad en la UC.

Miguel Ángel Neira no sabe quién es Jhojan Valencia

El mundialista con la selección chilena en 1982, no entiende la contratación del mediocampista cafetero.

“¿Quién es ese colombiano? ¡no lo conoce nadie! y ya basta con esa mentira de los volantes mixtos Jhojan Valencia”, cerró.