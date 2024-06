Universidad Católica finalizó la primera rueda del Campeonato Nacional 2024 con una derrota por 2-0 ante Coquimbo Unido en el estadio Francisco Sánchez Rumoroso. Ahora los Cruzados tendrán la posibilidad de incorporar futbolistas en el mercado de pases.

Tiago Nunes se refirió a una primera instancia para ver jugadores y encontrar soluciones. “El primer mercado que siempre tengo en consideración es el mercado interno. O sea mirar a nuestros jugadores, dar la oportunidad que todos tengan minutos y esto parte por los jugadores de nuestro equipo de proyección que ya entrenan con nosotros hace tiempo”, comentó el DT de la Franja.

“A partir de esto si no encontramos las soluciones dentro de nuestra propia casa, intentar encontrar soluciones también en el mercado, porque ahora se abre el mercado de pases. A partir de este momento vamos a evaluar con nuestra directiva juntos cuáles son las posibilidades porque una cosa es lo que uno desea y otra cosa es lo que se puede. Entonces hay un contexto general que se tiene que evaluar”, añadió el profesional brasileño de 44 años.

Tiago Nunes se hace cargo de algún rendimiento individual bajo

Nunes destacó a los jugadores jóvenes que sumaron juego. “En general, saludar a los muchachos que entraron, que jugaron algunos minutos, que no estaban jugando antes. Saber que tenemos una buena cantera, jugadores que tienen proyección y que en un torneo largo como este siempre va a haber minutos, oportunidades”, señaló.

El DT también asumió la responsabilidad respecto a algún rendimiento bajo: “Lo que pasa es que dentro de un equipo que no había un funcionamiento, porque con tantos cambios es difícil generar un funcionamiento que potencie a todos los jugadores que van a estar en la cancha, siempre alguno que no rinde bien. Por eso asumo toda la responsabilidad de algún rendimiento individual que no salió conforme cómo esperábamos”.

Tiago Nunes se enfoca primero en el mercado interno a la hora de intentar encontrar soluciones para Universidad Católica. (Foto: Photosport)

Tiago Nunes hace una evaluación positiva de su estadía en Universidad Católica

El entrenador de los Cruzados valoró de buena forma lo que va de su proceso: “La evaluación general es que agarramos a un equipo en el puesto 12 de la tabla, estamos terminando ahora esta fase mirando hacia arriba en la tabla (terceros), cambiamos bastante el contexto cuando hablamos de la clasificación”.

También ve mejoras en el rendimiento y resalta que todo aquello sin jugar en casa: “Creo que hemos mejorado nuestro rendimiento, mismo tratándose de en un equipo que no tiene localía como en nuestro caso”.

Además, siente que Católica tiene con qué luchar en la zona alta y espera el partido contra los Piratas en la segunda rueda: “Hay un potencial grande para pelear más dentro de la competencia. Como mencioné antes, el futbol siempre nos da revancha. Creo que vamos a encontrar a Coquimbo al final del torneo en una situación bien diferente a la que fue hoy y ahí vamos a poder medir cuál va a ser la real condición de cada equipo para pelear arriba en la tabla.