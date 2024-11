Universidad Católica ha tenido una temporada 2024 para el olvido, donde no pudo clasificarse a la fase de grupos de la Copa Sudamericana, ganó un clásico de 4 disputados y, además, quedó sin chances al título de manera muy temprana.

Pese a las dificultades, el equipo dirigido por el brasileño Tiago Nunes tratará de cerrar la temporada esta semana con un triunfo ante Coquimbo Unido y, para buena suerte de ellos, abrochar el Chile 3 hacia la Copa Libertadores 2025.

¿Gary Medel vuelve a la UC? | Foto: Photosport

Pensando en el desafío continental y el armado del equipo para el próximo año, el periodista Marco Escobar de D Sports soltó una verdadera bomba con el primer golpe al Mercado de Pases: “Es inminente también que para el 2025, Gary Medel sea jugador de Universidad Católica”, dijo en el programa De Fútbol Se Habla Así.

“Lo más probable es que no siga en Boca Juniors y de acá a diciembre se corte el contrato, pese a que le quedaba para el próximo año. Gago no lo tiene en sus planes”, complementó sobre el Pitbull, quien no la pasa bien al otro lado de la cordillera.

En el cierre, y de manera simbólica, Escobar asegura que será el propio Gary Medel el encargado de inaugurar el nuevo San Carlos de Apoquindo que promete ser un estadio de primer nivel: “Gary Medel va a abrir el estadio nuevo”, remató.

La carrera de Gary Medel

Universidad Católica, Boca Juniors, Sevilla, Cardiff, Inter de Milán, Besiktas, Bologna y Vasco da Gama son los clubes que Gary Medel ha defendido a lo largo de su exitosa carrera como futbolista profesional.