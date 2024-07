Vicente Taborda, así se llama el mediocampista ofensivo que estaría en la orbita de Universidad Católica para afrontar de la mejor manera posible el segundo semestre.

El jugador nacido en Gualeguay, Argentina, tiene 23 años y actualmente milita en Boca Juniors de la Primera División de Argentina, donde en la temporada actual ha disputado un total de 6 partidos, no ha convertido goles y tampoco ha aportado asistencias.

No obstante, el fichaje para los Cruzados no sería para nada fácil, esto porque habrían dos problemas: uno asociado al monto que debe pagar el elenco precordillerano por el volante y el otro que el cuadro Azul y Oro no puede prestar más futbolistas al extranjero.

EN LA UC SE ILUSIONAN CON VICENTE TABORDA

Hay que recordar que ante la poca continuidad que tuvo en su momento en el Xeneixe, en junio del 2022, fue cedido a préstamo al Club Atlético Platense hasta diciembre de 2023, donde alcanzó a jugar 45 partidos: convirtió 5 goles y dio 3 asistencias.

Luego, uno de los grandes proyectos de la cantera de Boca, volvió a La Bombonera en búsqueda de su gran oportunidad pero hasta el momento no tenido mayor protagonismo con Diego Martínez.

Taborda quiere salir de Boca y tener mayor protagonismo | FOTO: Marcelo Endelli/Getty Images

Si se confirma su fichaje, el volante trasandino tendrá que luchar por un puesto de titular en el esquema de Tiago Nunes.

ALGUNAS JUGADAS Y GOLES DE VICENTE TABORDA: