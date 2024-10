El ex futbolista no tuvo piedad con el estratego brasileño y su trabajo en la Universidad Católica

Universidad Católica tiene en esta jornada un partido de alto impacto dentro del Campeonato Nacional, en donde los ‘Cruzados’ se tienen que ver las caras ante la Universidad de Chile en una nueva edición del Clásico Universitario, en donde la UC quiere quedarse con los tres puntos y acercarse al Chile 3.

Previo a este partido, el ex futbolista, Waldemar Méndez tomó la palabra en el programa ‘Futuro Fútbol Club’ de Radio Futuro y se refirió al presente del equipo de la ‘Franja’, en la que no se mostró muy conforme con el trabajo de Tiago Nunes en el equipo, calificando como horrible su labor en el club.

“Para mí, la verdad ha sido horrible lo que ha mostrado Tiago Nunes con el equipo, lo sacó de un posición que era ilógica para un plantel que está dentro de las mayores cuatro inversiones del fútbol chileno, lo puso en un lugar donde es el mínimo para la Universidad Católica”, comenzó señalando Méndez.

Siguiendo en esa línea, el hoy panelista profundiza en que el estratega brasileño no le ha dado ninguna cualidad sobresaliente al conjunto ‘Cruzado’ y en donde siente que podría sacarle un mucho mejor rendimiento al equipo que tiene hoy en día.

“Pero no le ha dado ningún valor agregado, no solamente a lo colectivo, sino que a las invidialudades, Tapia el único que se puede rescatar, pero en un equipo como Universidad Católica, que normalmente tiene valores jóvenes que vienen empujando, tú tienes recursos para solo hacer jugar al equipo”, apuntó.

Finalmente, Méndez explica que Tiago Nunes no le genera nada destacable como para que pueda generar un cambio radical en la Universidad Católica y en la que hace una letal comparación con Gustavo Álvarez y Jorge Almirón, de quienes sí considera que han hecho grandes trabajos en los respectivos equipos que dirigen.

“No es un tipo que a mí me genera cierto carisma y tampoco es un tipo que me haga decir ‘acá hay algo’. Por ejemplo, Gustavo Álvarez agarró una Universidad de Chile que venía bastante complicada e hizo un equipo, ni hablar de Almirón que también ha hecho buenas actuaciones. Un técnico que llega con un plantel con la riqueza de la UC y que no tenías distracciones incluso en el plano internacional”, concluyó.