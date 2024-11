La Selección Chilena recuperó aire en las Clasificatorias hacia el próximo Mundial de Norteamérica 2026 en el día de ayer, donde derrotó de manera clara y contundente a Venezuela por 4-2 en un encuentro disputado en el Estadio Nacional

Ricardo Gareca y sus dirigidos sacaron 4 de 6 puntos posibles en esta pasada y se ilusionan con poder llegar, al menos, al repechaje mundialista para decir presente tras las ausencias en Rusia 2018 y Qatar 2022.

Una de las buenas noticias que dejó el triunfo de Chile ante Venezuela fue la aparición de jugadores como Lucas Cepeda, Fabián Hormazábal e incluso Luciano Cabral, quien en pocos minutos dejó muy buenas sensaciones.

Luciano Cabral dejó buenas sensaciones. | Foto: Photosport

Es precisamente el ex Coquimbo Unido quien, para Waldemar Méndez, no puede estar ausente del once inicial de la Selección Chilena: “Lo de Cabral, para mí, es un jugador que ayer demostró con muy poquito que no puede estar afuera”, dijo en Futuro FC de Radio Futuro.

En esa línea, el ex portero trasandino complementa sobre el volante diciendo que “Es diferente, te invita a que avances en el campo de juego, te deja mano a mano. La proyección de Cabral, con lo poco que jugó, es más de lo que ha hecho Diego Valdés”, sumó.

¿Tomará nota Ricardo Gareca para los compromisos venideros? Cabe recordar que Chile tendrá que enfrentar a Paraguay en Asunción y recibir a Ecuador en el mes de marzo, donde desde ya Luciano Cabral suma bonos para una titularidad.

La Roja en la tabla de las Clasificatorias

La Roja salió del último lugar de las Clasificatorias y ahora se ubica en el penúltimo puesto con 9 puntos , a solo 4 unidades de Bolivia quienes, hoy por hoy, estarían yendo al repechaje para Norteamérica 2026.