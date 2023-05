En Universidad de Chile saben que si se desea pelear por el Campeonato Nacional, habría que incrustar nuevas piezas. Reforzar el plantel se hace imperioso y tal cómo señaló el técnico Mauricio Pellegrino, la comunicación permamente entre él y el Gerente Deportivo, Manuel Mayo, está.

En las últimas horas han aparecido nombres como el del delantero de Cobresal Cecilio Waterman o como el propio Lucas Passerini de Unión La Calera, entre otros, como opciones de incorporación para la U de cara a la segunda rueda. No obstante, sean ellos o no, hay una traba hoy por hoy y es que ambos son extranjeros y en los azules no hay cupo en esa arista (pese a que el ex Palestino podría ser chileno).

Con esa condición si llega alguien que no sea nacional, uno de los actuales cinco foráneos azules se debiese ir del CDA, la pregunta es ¿Cuál de los cinco? Acá hacemos un análisis en el cual se exponen las razones y condiciones para ir trazando líneas de eventuales partidas del cuadro estudiantil.

Nery Domínguez : El Tata pareciera ser uno de los más cercanos a emigrar. No por su capacidad, si no más bien que de lleno, es un jugador suplente en la U. Liderazgo en el interior del plantel son sus armas y ha demostrado profesionalismo pese a no jugar. Como volante central -aunque es su puesto original - le ha costado en lo que respecta a la dinámica y como zaguero está por detrás de Zaldivia y Casanova en este momento. Finaliza su vínculo a fines de temporada y si bien no ha alzado la voz por estar en el banco, tener a un internacional no siendo titular, hay veces que pesa.

Emmanuel Ojeda : Pese a que en el último tiempo ha pasado más en la clínica que en cancha, el ex Rosario Central es pieza inamovible para Mauricio Pellegrino y recuperado, es estelar indiscutido. Aún le quedan dos temporadas y media más de contrato y salvo alguna oferta por ahí que eventualmente pueda llegar, se queda en la U.

Federico Mateos : El ex Ñublense si bien para los ojos de los hinchas no ha rendido como en los Diablos Rojos, su estilo cumple con los parámetros que busca el entrenador. Aún con contrato vigente y titutlaridad pese a estar lesionado hoy por hoy, en la U esperan que pueda agilizar sus trámites de nacionalización para así liberar un cupo. Problablemente para esta mitad de año se vea difícil, pero para inicios del próximo existen muchas opciones.

Leandro Fernández : El Lokillo Azul es un delantero clave en la U y lo demostró con su ausencia ante Coquimbo Unido al estar sancionado por acumulación de cartulinas amarillas. El ex Independiente debiese ser uno de los que se queda y comandará el barco con destino a pelear por la estrella 19.

Cristian Palacios : Si bien el Chorri tiene contrato con la U hasta fines de 2024 está mirando los partidos mayoritariamente desde el banco y pese a ser el goleador del equipo, esas condiciones no deben dejar contento a nadie. Ya el año pasado, se especuló con una opción en el fútbol del Medio Oriente, por lo que es un mercado que siempre observa y puede traer alguna que otra propuesta.

Mauricio Pellegrino requiere refuerzos, pero hoy por hoy, no tiene cupo para traer extranjeros (Photosport)

Son las opciones que se manejan en el plantel de la U y que para que se pueda sumar un extranjero, es necesario que alguno de los cinco actuales, no continúe. Tarea difícil si es que se desea reforzar al equipo de cara a la segunda mitad de la temporada 2023.