El volante uruguayo de la Universidad de Chile reconoció sus ganas de jugar ante la UC en un estadio que no conoce, mientras que también apuntó a la autoridad a que se ponga la mano en el corazón con los hinchas.

La Universidad de Chile tiene varios partidos en su agenda y ya comienza a sentir su retorno al Estadio Nacional, para jugar con la Universidad Católica en una nueva versión del Clásico Universitario. El partido está pactado, en principio, para el sábado 27 de agosto a las 15 horas en la reapertura del coliseo deportivo. Uno que conocerá, al final, el recinto deportivo más importante de Chile es Álvaro Brun. El zaguero estudiantil espera con ansias jugar con el Romántico Viajero en el coloso de Ñuñoa.

"Por lo que tengo entendido, a fines de este mes, vamos a jugar en el Nacional. Me han hablado bien del estadio y es donde la U siempre hizo de local. Me han comentado que la cancha está muy buena para jugar", indicó el charrúa.

Además, el nuevo zaguero para el técnico Diego López solo quiere estar en el gramado del Nacional, que abrirá sus puertas, luego de varios meses en reparación pensando en lo que viene para el deporte chileno en Santiago 2023.

"La institución se siente cómoda jugando en ese estadio al igual que la gente se siente bien por lo que me han contado los muchachos. La verdad es que yo no he jugado en el Nacional y ojalá tenga la oportunidad de hacerlo", indicó.

Álvaro Brun quiere desatar la fiesta en el Nacional en su primera vez con la U ante la UC (Agencia Uno)

Petición a la autoridad

Álvaro Brun, claramente, viene del fútbol uruguayo y está acostumbrado a jugar con mucha gente en los distintos partidos. El polifuncional de la Universidad de Chile quiere que se amplien los aforos para que el clásico ante la Universidad Católica se juegue a estadio lleno en el Nacional.

"Pienso que se debe replantear esa situación. No soy quien pueda decir esto, pero el tema de la pandemia está controlada y estaría bueno jugar a estadio lleno. Uno prende la televisión y ve el fútbol argentino o el uruguayo y la gente llena la cancha. Es lindo para el público y eso le da vida al fútbol. Nos enorgullece jugar con la cancha llena y con más aforo", agregó.

Para rematar, Brun le bajó un poco el telón al Clásico Universitario mencionando que "queda mucho para el clásico. Uno siempre los quiere ganar, porque sabe que significa para el hincha y porque uno se mete en la piel del club. Faltan dos semanas y me gustaría pensar antes en Curicó y después en Cobresal".