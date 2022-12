A nivel institucional, Universidad de Chile espera que este 2023 que se avecina sea el año de los grandes cambios y que el club pueda alcanzar una solidez deportiva y económica, sin duda.

Además, sabiendo que los hinchas y el entorno azul no les perdonaría otro mal año, es que en la dirigencia se busca dar con lo mejor. Cecilia Pérez, vicepresidenta de la entidad que rige los destinos del cuadro laico, conversó con La Magia Azul y lo primero que sostuvo es que este debe ser el año para la U y que está contenta que la opinión pública vaya aplaudiendo las incorporaciones que se han traído a la fecha.

"Tenemos la convicción que la U no puede vivir otro año con malos resultados y debe pelear arriba en la tabla. La prensa ha sido dura con nuestro club, pero vemos que hay reconocimiento por los refuerzos que hemos traído", comentó la abogada.

En relación a la bullada llegada de Matías Zaldivia al cuadro estudiantil, Pérez reveló un gran detalle en relación a las condiciones en las que llegó al CDA. "Buscamos alternativas y si con que Matías Zaldivia haya llegado vamos recibiendo críticas, bienvenidas. Si hay amenazas, nos entendemos en tribunales. Él viene de un club rudo en Argentina y no le afecta tanto de lo que se dice, pero sí a su familia. Aceptó condiciones salariales menores que las que tenía en Colo Colo, él quiso venir a pesar que no tiene la titularidad asegurada y tendrá que pelearla, pero él quiso venir a Universidad de Chile y eso también vale y vale harto", justificó la dirigenta.

Cecilia Pérez reveló que Zaldivia vino a la U por condiciones salariales inferiores en relación a Colo Colo (Prensa Universidad de Chile)

Darío Osorio, Marcelo Díaz y el Estadio...

Sobre si han llegado o no ofertas por Darío Osorio, Cecilia Pérez solo comunicó que "por Darío han preguntado mucho, pero nunca nada concreto".

En relación al tema tan complicado de este proceso de mercado de fichajes, la vicepresidenta se refirió sobre la no vuelta de Marcelo Díaz a la U, a lo que dijo que todo pasa por las decisiones y requerimientos que tenga el técnico, Mauricio Pellegrino. "Personalmente le tengo cariño y lo admiro profúndamente, pero como dijo nuestro presidente, es una decisión que está tomando el cuerpo técnico y nosotros debemos respetar este proceso. El año pasado se nos hizo muchas críticas que nosotros habíamos armado el plantel y no fue así, pero no podemos hacer algo distinto. Debemos dar las herramientas primero a Manuel Mayo y segundo el cuerpo técnico para que ellos determinen quienes llegan y quienes no", aseveró.

Finalmente tuvo palabras para el tema estadio y en qué va aquella situación. "Yo nací azul y siempre el estadio ha sido una ilusión, un sueño. Hoy lo conversé con Mike (Clark) y es una necesidad. Lo que vivimos en los últimos años roza la discriminación. Como hincha se nos vendió mucho humo en este tema y no podemos jugar con la ilusión de ellos. Tenemos reuniones todas las semanas, desde cero y para ver dónde pueda estar ese famoso terreno", cerró Pérez.