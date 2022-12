Finalmente y contra todo pronóstico, Marcelo Díaz jugará la temporada 2023 en el Audax Italiano tirando al suelo toda intención del futbolista y de la propia hinchada de contar con el ex mundialista en el plantel de la Universidad de Chile, en el año venidero

Decepción que también se convirtió en molestia por la poca iniciativa que tuvo Azul Azul de querer repatriar a un histórico como es el Chelo y que lo verán en otro equipo, lamentablemente.

Bolavip se puso en contacto con cuatro de ellos y todos están en la línea de la inquietud por lo que se está demostrando en el item contrataciones. El primero en dar su opinión fue el ex lateral Roberto Reynero. El Príncipe sostuvo que a este paso, la dirigencia solo se está dedicando a realizar verdaderos disparates y perder jugadores de calidad, como Díaz.

"La U va de tumbo en tumbo en contrataciones. Si este año volvemos a pasar esta crisis deportiva, yo creo que la hinchada se va a manifestar. Marcelo Díaz pudo ser un buen refuerzo para la U, pero como se adelantó Audax Italiano, lo fichó y creo que lo más probable es que sigamos haciendo payasadas en las contrataciones", enfatizó Reynero.

Otro que está en esa línea es Horacio Rivas. Carepato cree que se perdió la ocasión no solo de perder a un gran futbolista, si no a un líder que el plantel requiere con suma urgencia. "Era el momento para haberlo aprovechado. Hay un grado de respeto del club, la admiración de la hinchada por él y que es un un hombre de jerarquía identificado con el club. Los formados en la U son muy jóvenes todavía y quizás Marcelo cumplía con aquello. Triste porque se perdió una oportunidad de tener a un gran jugador y sobre todo en este proceso de cambio que necesita el club", aseveró.

Mayo, Pellegrino y Clark: Los que están a cargo de las contrataciones en la U para el 2023 (Prensa Universidad de Chile )

Más drástico es Sandrino Castec, quien ve que hay que resignarse, nomás y que la dirigencia seguirá cometiendo errores y sobre todo, faltando el respeto a la historia de la U. "No hay un gerente deportivo que sepa de fútbol o que sepa de la historia de la U. Siguen los mismos, encuentro feo, falta de respeto, pero es lo que viene ocurriendo hace años con la U. Una vez más nos volvemos a caer, es penoso y no se ve bien de nuevo. No es de extrañar lo que está pasando y hay que asumir, nomás", afirmó Castec.

Para terminar, la única voz disidente fue la del ex portero, Roberto Rojas. Tomatín dice que él no comparte aquello que hacen algunos jugadores de venir a retirarse a los clubes de sus amores y que el Chelo ya no está vigente. "No es error, yo creo que no lo querían. Los jugadores no están para terminar en sus instituciones, en ese aspecto deben entender que Universidad de Chile piensa en resultados y no en jugadores que piensan en el retiro, ahí comparto un poco la decisión. Soy enemigo de aquellos jugadores que vuelven para terminar su carrera, difiero que Díaz esté vigente y lo veo en el ocaso de su carrera, ahora para lo que hay puede ser aporte, pero no está en el peak de su carrera", cerró.