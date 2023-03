El desempeño que ha tenido Matías Zaldivia en su incorporación desde Colo Colo a Universidad de Chile en la presente temporada, ha dado que hablar en el mundo bullanguero.

Todo, porque el defensor ha sido una de las principales cartas del plantel de Mauricio Pellegrino, que lleva tres duelos sin saber de derrotas en el Campeonato Nacional.

Uno que hace unos días dio una opinión sobre Zaldivia fue Luis Musrri, quien destacó su juego, pero pegó un palo a Azul Azul por la falta de referentes en el club, tanto así que los tienen que ir a buscar a Colo Colo.

"Estoy contento que le esté yendo bien en la U. No me desagrada su llegada, pero lo que me da lata o no me puedo explicar es que el club no tenga referentes así y que tengan que venir de Colo Colo a cumplir ese rol, y no poder crear en casa jugadores de ese estilo", comentó Musrri en LUN.

Zaldivia se afirma con un referente del actual plantel azul.

Por lo mismo, sus palabras fueron recogidas en esta jornada por el ex delantero de Universidad de Chile, Diego Rivarola, quien, en conversación con Bolavip, detalló su caso.

"El tema referentes es de hace mucho tiempo un tema en la U. También hay que hacer la autorcrítca de por qué no llegan o salen nuevos referentes en la U. Es un tema que institucionalmente hay que verlo", comentó Rivarola.

El actual comentarista deportivo en ESPN profundiza en el caso Zaldivia, donde asegura que, pese a su buen desempeño, no fue buscado para ser un líder en la U.

"Ahora, que se salgan a buscar... No sé si a Zaldivia lo fueron a buscar de referente, fue porque es un buen defensor. Después lo de referente se lo va ganando dentro de la cancha por respeto y por la trayectoria, que puede hacerlo cualquier jugador por actitud o por lo que entrega dentro de la cancha", detalló.