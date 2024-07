Ex 10 de Universidad de Chile le pone la lápida a la renovación del Chorri Palacios en la U: "No se si es un jugador clave"

Este miércoles, el ahora delantero chileno de la U, Cristian Palacios, dejó clara su postura y si bien dijo que todo está en manos de su representantes y los dirigentes, confesó que quiere quedarse en Universidad de Chile.

El atacante tiene contrato hasta diciembre del presente 2024 y espera continuar en el Centro Deportivo Azul. BOLAVIP CHILE conversó con algunos históricos y uno de ellos fue Martín Gálvez.

El recordado Tincho afirmó en primera instancia, que desde luego por las comodidades que tiene en La Cisterna, es lógico que quiera quedarse. “Es súper natural que estando en un equipo y al llegar a un grande como la U, quieran permanecer ahí por más tiempo. Un buen lugar de entrenamiento, buen staff médico y que no todos los tienen. Es obvio que tenga ganas de seguir”, apuntó Gálvez.

El ex 10 de la U le delegó toda la responsabilidad al entrenador de turno, en este caso, Gustavo Álvarez. “Sus rachas negativas en no hacer goles o las lesiones que ha sufrido, como que eso podría pasarle la cuenta. Pero, un tipo que hace goles cada dos o tres partidos, no es fácil de encontrarlo. una decisión difícil para el entrenador, que él sabrá si le sirve o no”, enfatizó.

Gálvez no se la juega por el Chorri Palacios

Decir si el Chorri Palacios debiese renovar o no su contrato con los estudiantiles, es algo que no tiene claro el otrora jugador laico, a quien catalogó como un futbolista que no sabe si será clave o no en el futuro de los azules.

“No me atrevo a decir si merece o no ser renovado. Si bien ha hecho goles, no se si es un jugador clave, porque a veces la exigencia es mayor y en la U no tiene habilitadores que él pudiera necesitar”, cerró Gálvez.

Gálvez y su postura clave por Palacios (Archivo)

Cuándo juega Universidad de Chile

Este domingo 28 de julio a las 17:30 horas, Universidad de Chile volverá a competir en el Campeonato Nacional de Primera División. Enfrentará a Audax Italiano en el Estadio La Portada de La Serena.