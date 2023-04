Francisco Las Heras se refiere a la complicación que tiene Mauricio Pellegrino para alinear o a Cristián Palacios o Nicolás Guerra, donde asegura que los dos han rendido, no como el volante ex Ñublense

Universidad de Chile se prepara con todo para lo que será el duelo de este sábado por la fecha 11 del Campeonato Nacional cuando se traslade a Viña del Mar para enfrentar a Everton.

Una de las dudas de Mauricio Pellegrino es si mantiene a Nicolás Guerra en la oncena titular o le devuelve la camiseta a Cristián Palacios.

Le preguntamos al ex Ballet Azul Francisco Las Heras, el que nos sorprende al asegurar que ambos delanteros han respondido a las expectativas, no así otro refuerzo de los que llegaron este 2023 a la U. "El que no ha rendido para mi gusto es Federico Mateos, no ha cumplido para lo que se le trajo o para lo que uno espera. No ha respondido 100% para lo que necesita la U", aseguró.

Francisco Las Heras critica el nivel de Federico Mateos (Archivo)

Consultado sobre la duda en ofensiva, Don Pancho cree que "la verdad que son dos jugadores diferentes. Guerra es muy útil porque juega arriba metido dentro del área y tiene mucha facilidad para cubrir el balón con su cuerpo, le cometen muchas faltas, cuesta sacársela y lo otro que tiene es que sirve como pivot".

Y en ese sentido puntualiza que "Palacios tiene otra característa y que es muy oportunista, cualquier rebote le queda a él, está ahí siempre, cualquier balón que anda rondando, está la posibilidad clara que convierta".

¿A quién prefiere Francisco Las Heras? "En este minuto si me hacen elegir, creo que Guerra no ha jugado mal, creo que al contrario, ha hecho buenos partidos, es una decisión difícil, depende de lo que uno quiera, yo de repente jugaría con los dos y que venga de más atrás Fernández", cerró.