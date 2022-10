Durante las últimas horas, la dirigencia de Unión Española dejó en claro que está en contra de reprogramar el partido ante Universidad de Chile por semifinales de Copa Chile, el cual estaba pactado para este domingo 16 de octubre en Valparaíso, pero que fue suspendido por temas de seguridad.

El elenco hispano subió un tajante comunicado a sus redes sociales sobre este tema. “Esta situación -que se ha convertido en habitual y lesiva en nuestro fútbol- nos invita a marcar un precedente. Por tal motivo hemos enviado una carta formal al presidente de la Federación de Fútbol Chile para que se tengan en cuenta los antecedentes y se sancione como corresponda esta evidente irregularidad”, indicaron.

Héctor "Tito" Awad, panelista de La Magia Azul, contestó el teléfono y conversó con Bolavip Chile acerca de esta situación y se mostró ofuscado por la decisión que están tomando desde Plaza Chacabuco.

"No, si vamos a llegar a eso paremos el fútbol. Esa no es la forma de obtener resultado, aquí hay que arreglar el fútbol y no embarrarlo más, la Unión Española lo embarraría", recalcó el periodista.

Los hispanos y azules esperan una resolución por parte de la ANFP | Foto: Agencia Uno

El contertulio de la U en el Show de Goles fue más allá y recordó la falta de estadio por parte del elenco universitario. "Aquí hay autoridades gubarmentales en el fútbol que están haciendo todo al revés, aquí hay alguien que está atornillando al revés para que el fútbol muera y no renazca. Yo creo que sería una pésima decisión de Unión Española por el bien del fútbol", agregó.

"La U tiene la culpa de no tener su estadio, pero no es culpa de la U. Hay responsabilidades donde perdimos el noviciado cuando se cayó en la quiebra y nadie dejó esos terrenos a nombre del Club Social Universidad de Chile o que las autoridades políticas no nos deja construir. Ahora, todos los equipos no tienen estadio a excepción de tres o cuatros, pero lo que han hecho con el Estadio Nacional es una vergüenza y deberían tener un recinto especial para conciertos. Así está la vida y a la U no la han dejado tener un estadio", cerró.