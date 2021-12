Universidad de Chile continúa preparando su crucial partido con Unión La Calera. El cuadro universitario está muy comprometido en la parte baja de la tabla de posiciones y solo una victoria podría dejar atrás todos este complejo momento.

Sin embargo, otra de las cosas que también son de preocupacion en el CDA es la renovación de Joaquín Larrivey. El delantero sigue sin saber si su futuro está lejos de la tienda azul o no. Incluso, sus representantes ya están en nuestro país para negociar con la dirigencia.

Este miércoles, luego del entrenamiento, el Bati diálogo cortamente con Al Aire Libre en Cooperativa y fue consultado sobre la reunión entre su representante y la directiva, declarando "Yo no fui a ninguna reunión, amigo".

Además, enfatizó que no es la ocasión para conversar sobre su posible seguimiento en el equipo y que finalizando el torneo ya habrá tiempo para llegar a una solución entre él y el club. Solo piensa en el duelo contra los cementeros de este fin de semana.

"No sé, no puedo hablar ahora del club, me parece que no es momento para hablar de renovación. Después del domingo podemos hablar, pero ahora hay que pensar en el partido, nada más. Sentimos que vamos a ganar, es la sensación que hay. Siempre con esperanza", cerró.

El conjunto azul jugará ante los caleranos este domingo 5 de diciembre. El compromiso está pactado para las 18:00 horas en el Estadio El Teniente de Rancagua.