Este viernes hubo cambio de mando en Colo Colo. Después de tres años vuelve a la presidencia de Blanco y Negro el empresario de origen sirio Aníbal Mosa, quien ya estuvo a cargo de la administración de la sociedad anónima en dos periodos.

El gran afectado fue quien hasta hoy era el timonel albo, Alfredo Stohwing, que llevaba dos años en aquel sillón defendiendo los intereses del bloque Leonidas Vial. Pero en esta ocasión, los dos votos del Club Social y Deportivo Colo Colo se fueron para el puertomontino.

Tras aquello, Stohwing hizo sus descargos y lamentó que la administración de la concesionaria pase a quienes era su bloque opositor.

“Siento una pena en el sentido que había un montón de proyectos, se estaba haciendo un gran trabajo en los institucional, profesionalizándose. Habían muchos proyectos, toda la preparación del centenario, el estadio, el fútbol femenino, el fútbol joven, un montón de cosas que a mi modo estaban andando muy bien. Se había estructurado una buena administración y el riesgo que eso no camine bien en el futuro por supuesto me preocupa. Me entristece a modo personal“, comenzó diciendo en rueda de prensa.

“Y con la sorpresa además, porque pensaba que estábamos haciendo un buen camino con el Club Social y Deportivo. Estábamos en una muy buena relación, teníamos muchos proyectos en conjunto. Así que bien extraña, sorpresiva la noticia”, agregó.

La polémica renuncia de Eduardo Loyola

En la instancia, tambipen disparó contra el director Eduardo Loyola, quien renunció en marzo y regresó esta jornada, obligando a nuevas elecciones según lo establecido en los estatutos.

“Yo encuentro una falta de respeto y una burla que para gatillar una elección renuncie un director con un determinado discurso, que hay un compromiso, qué se yo… Y antes del mes esté de vuelta y nominado nuevamente al directorio. Es una falta de respeto para todos los hinchas a mi modo de ver“, expresó el empresario.

Alfredo Stohwing apuntó a Eduardo Loyola tras el regreso de Aníbal Mosa a la presidencia de Blanco y Negro.

¿Suerte a Aníbal Mosa en Colo Colo?

Y como era de esperar, continuó sus ataques contra Mosa, su mayor adversario dentro del directorio de ByN, que en esta pasada le ganó la pulseada.

“Es cosa de revisar los antecedentes de su periodo a Aníbal Mosa, en lo institucional, deportivo y financiero… Yo le deseo la mejor de las suertes como colocolino, pero tengo mis aprensiones serias de que sea un grave perjucio para el club y nuevamete estemos en esto que entran y que salen“, declaró.

“De hecho, fue el Club Deportivo, en la presidencia de Edmundo Valladares, que sacó a Aníbal Mosa, porque el CSD llegó a la conclusión que era insostenible la presencia de Aníbal Mosa. Y que después Matías Camacho lo vuelva a poner en la presidencia, me deja un poco out”, continuó.

“Yo creo que le hace muy mal al club, lo que más se necesita es estrabilidad”, concluyó Stohwing.