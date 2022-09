Universidad de Chile volvió a abrazarse luego de ganarle 2-1 a Palestino en La Cisterna y mejoró en la tabla de posiciones en su lucha por permanecer en Primera División.

Johnny Herrera, ídolo de los azules, comentó el encuentro ante los baisanos en TNT y llegó a la conclusión de que Sebastián Miranda debe seguir siendo el entrenador por el resto del año.

“Ahora no tienes como sacar a Miranda, no tienes como. El técnico que pueda venir ahora, puede perder el partido que viene y como se le cuestiona “no, es que los directores”, “no, es que era Miranda”, ya está”, afirmó.

Agregando que “esperaron que Miranda ganara el partido (ante Palestino), estos tipos no pueden hacer más, la dirigencia no puede hacer más, lo único que tiene que salir hacer es ratificar a Miranda, no tiene otra opción”.

Johhny Herrera aplaude a los jóvenes de la U (Guillermo Salazar)

Johnny Herrera cree que “para mí un técnico de la U en este minuto era un tipo con un respaldo en el club, que pudiera pasarse a todos los gallos que se creen importantes y que han aportado muy poco en el club, ponerlos a caminar en la hilera, ese era un técnico”.

Respecto al partido, el ex arquero opina que "la U mostró una cara distinta y Miranda puso a los jugadores donde habían rendido anteriormente. Creo que ese es un gran paso. Pero de verdad creo que el de arriba se compadeció de nosotros y nos ayudó. En rigor, fueron dos centros y dos autogoles".

El Samurai Azul también aplaudió el aporte de la cantera azul. "Más allá de toda la actitud de las personas que estuvieron involucradas en los goles de la U, que son cabros nacidos en el club. Campos extraordinario e hizo un gol Castro que estuvo postergado casi por dos años. Estoy feliz por la cantera, por esta gente que viene de abajo que con harto esfuerzo está ahí poniendo la cara y te da esperanza de salvar un año nefasto", cerró.