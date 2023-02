La Universidad de Chile está pasando un gran momento en el Campeonato Nacional. Los dirigidos por Mauricio Pellegrino suman tres triunfos al hilo y se encumbraron en la parte alta de la tabla de posiciones, algo impensado por los hinchas azules hace algunos meses.

Y es que el Romántico Viajero derrotó con autoridad a Curicó Unido en el Estadio La Granja, gracias a las anotaciones de Leandro Fernández, Federico Mateos y Nicolás Guerra, refuerzos que llegaron para afrontar esta temporada.

La U sumó su tercer triunfo consecutivo | Foto: Agencia Uno

Pero uno que echó por borda todo lo que hizo la U en la Región del Maule fue Jorge "Peineta" Garcés, experimentado entrenador nacional, quien en conversación con Bolavip dio a conocer las claves del encuentro.

"Si bien es cierto la U ha ganado tres partidos, este partido ante Curicó Unido le fue más fácil de lo que se esperaba porque a mí me da la impresión que el elenco de la Región del Maule estaba pensando más en Cerro Porteño más que en la U", dijo en el arranque.

Además, el ex DT de la Roja dejó en claro que "es injusta la programación porque jugó el martes por la Copa Libertadores y hacerlo jugar el viernes es como atentar contra la institución y si hubiese sido Colo Colo, la U o Católica no me cabe duda que no jugaban el viernes, jugaban como mínimo el sábado".

"Yo antes del partido hablaba con amigos y decía que a Curicó le va a costar mucho porque su técnico le iba a dar descanso a varios de los jugadores titulares, lógicamente tiene razón porque la apuesta de ellos es pasar a segunda fase en Copa Libertadores", sentenció.