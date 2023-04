El ex seleccionador nacional aseguró que el técnico argentino le entregó un base sólida al elenco universitario tras varias malas temporadas.

Universidad de Chile se encuentra en este momento en los primeros lugares de la tabla de posiciones del Campeonato Nacional 2023. El 'Romántico Viajero' marcha en la quinta ubicación con 15 puntos, a solo seis del líder Huachipato.

Los azules han estado respirando más tranquilos durante esta temporada al mando de Mauricio Pellegrino luego en que los últimos años no fue de lo mejor y en que estuvieron a perder la categoría.



ver también Herrera le manda un recado a Pellegrino por Lucas Assadi

No obstante, ahora el cuadro universitario quiere dejar todo eso atrás y comenzar un nuevo proceso bajo el alero del técnico argentino, quien ha sabido encontrar resultados y darle solidez al equipo. Por aquello, es que Juvenal Olmos expresó que el ex DT de Vélez le ha entregado una estabilidad a la U.

"Después veremos su vocación futbolística. Hoy lo que está haciendo es lo que la U no tuvo en los últimos cuatro años, él le está dando estabilidad y sobre esa estabilidad a él no se le mueve nada, ni lo ofensivo ni le defensivo. Y en lo defensivo dice 'raya para la suma, estabilidad. Esto es lo que tengo que buscar'", comenzó argumentando en Todos Somos Técnicos.

"Él es un técnico que no dirige para la 'galucha'. Si hay un equipo en Chile que opinan todo y que presionan es el mundo azul, que se quiere meter en la oficina del entrenador. Le torpedean la cabeza, porque tiene que jugar este o este otro, las presiones internas, los entrenadores, los dirigentes o dueños del club están ahí", agregó.

El DT tiene a la U en el quinto lugar con 15 puntos | Foto: Photosport

Por otra parte, Olmos sostuvo que "esa es una de las grandes virtudes que tiene Pellegrino. Fíjate, lateral derecho y según su convicción, dice 'me trajeron a este jugador, pero este es el que me está gustando'. Centrales, había uno titularísimo como Domínguez, llegó Zaldivia y dijo 'No, a este lo ubico'".



Por último, concluyó con que" siento que a Pellegrino no le han entrado en su cabeza respecto a los jugadores que tiene que poner o a los cambios que tiene que hacer frente a esta suerte de los últimos cuatros años en que nosotros hemos visto que la U filtran absolutamente todo", cerró.