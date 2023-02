La posible partida al Milan de parte de Darío Osorio ha dividido al fútbol nacional, independiente que en Universidad de Chile ya salieron a confirmar que el nacido en Hijuelas seguirá siendo parte de sus filas.

En ese sentido, desde el extranjero, Mauricio "Bototo" Illesca, conversa con Bolavip, donde da su parecer por el presente del atacante azul y su frustrada partida al extranjero.

"Creo que el interés no es tan real. Es más ofrecido por los diferentes clubes. Tiene conexiones, pero para mí todavía es un jugador poco consolidado, intermitente, juega 30 minutos y no sostiene el juego durante los partidos, necesita mucho apoyo", comenta Illescas.

En ese sentido, lo hace acordar a un jugador chileno que era de iguales condiciones cuando estaba empezando, pero que necesitó de la ayuda de un experto para explotar sus condiciones, en Colo Colo.

Darío Osorio tuvo una oferta del Milan la que él mismo rechazó.

"Me hace recordar mucho a Matías Fernández, cuando el Bichi Borghi lo cobijó, lo ayudó, lo motivó y logró sacar su mejor capacidad", enfatiza.

"Después nunca más pudo tenerla. En ningún club después pudo tener el nivel que logró con el Bichi. Este tipo de jugadores, si no están bien de la cabeza es difícil que puedan tener nivel alto. Se conjunta con los intereses de Azul Azul, que son venderlo y generar recursos, y por el otro lado el desarrollo del jugador", detalla.

ver también Por culpa de Osorio: Hevia debe pagar por una apuesta que hizo en Twitter

Por lo mismo, asegura que "tiene que él ser importante en el juego, en pedir, en definir y eso es tener el juego. Físicamente tampoco está en su máximo potencial y hay varios factores. Para mí todavía es nuevo, está apareciendo, genera expectativas, por lo que pude ser y no por lo que es, se le evalúa más por su potencial más que por su presente" destaca.

Movimientos

En cuanto a otras noticias del mercado de pases de Universidad de Chile, se alegra por la partida de Jeisson Vargas, aunque deja en claro que es porque no es un aporte.

"Jeisson Vargas no rinde en la U básicamente porque no ha rendido en ninguna parte. Su juego no ha logrado consolidarse en ningún equipo, desde que salió de Universidad Católica, donde tuvo rendimiento regular. Sus siguientes pasos han sido con complicaciones, no ha jugado siempre, por ahí en La Calera tuvo un pequeño despegue y no se consolidó. Me da la sensación de que es un reflejo de lo que ha sido su carrera, con mucho recorrido y poco juego", comenta Illesca.

Le alegra la partida de Vargas en la U por su nulo aporte.

Por otro lado, asegura que una posible llegada de Felipe Gutiérrez le puede dar una variante a Universidad de Chile que no tiene en la actualidad,

"La llegada de Gutiérrez es buena, con experiencia y con buen pie, que le puede hacer bien a la U desde lo colectivo, la generación de juego, de ser el último pase. Puede jugar de volante central, mixto y de salida, tiene esa particularidad, es un jugador que hace conexiones y puede ayudar a la U", finaliza.