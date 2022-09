Martín Parra afina su estreno en el pórtico de la Universidad de Chile este domingo ante Católica en el Estadio Santa Laura. La previa numérica del ex Huachipato es más bien ingrata y tensiona aún más lo que ha sido su polémica estadía en la U.

Su llegada a Universidad de Chile se dio en medio de un clima bastante tenso. El técnico de los azules por esa época, el uruguayo Diego López dijo claro en sus conceptos que ante la partida de Hernán Galindez, él requería de un portero con mayor experiencia para ser el relevo de Cristóbal Campos Véliz.

Y parecía todo listo con Leandro Cañete de Santiago Morning, el formado en la U prácticamente ya se había despedido de sus compañeros en el Chago para volver a casa, no ocurrió.

Finalmente, Martín Parra, de 22 años recién cumplidos con su pase perteneciente a Huachipato y un fugaz paso por Universidad San Martín de Porres de Perú llegó al Centro Deportivo Azul en una situación bastante comentada, criticada y desde luego, hace crecer la cuestionada relación de la dirigencia azul con representantes del fútbol.

Mérito de Parra para haber llegado a la U, no existían muchos, pero está y según cuentan, el oriundo de Talcahuano se entrena bien y posee condiciones que hacen creer que al menos puede ser un buen portero.

No obstante, sus números no han sido muy buenos desde que debutó en abril de 2021 precisamente en una empate ante la U en Rancagua a un tanto. Parra ha disputado en su carrera 23 partidos y ha recibido 40 goles cediendo en promedio 1,74 goles por encuentro desde el cotejo mencionado hasta el dos a dos de su ex club peruano ante Academia Cantolao el pasado 14 de mayo del presente año.

Parra en su llegada al fútbol peruano (Prensa Universidad San Martín )

Si lo trasuntamos en rendimiento, en esos 23 pleitos, el equipo que ha defendido Parra ha salido victorioso en cuatro ocasiones (tres por Huachipato y una por los incaicos), siete empates y 12 derrotas, con un rendimiento del 27,5%.

ver también Los veedores que vienen en busca de oro puro con los cracks de la Selección Chilena

Desde luego, este indicador se ve incrementado por su paso por el fútbol peruano, donde el equipo en general no anduvo y en sus nueve compromisos disputados en el vecino país, recibió en su portería 23 tantos. ¿Será su partido 24 el Clásico Universitario del próximo domingo? Sebastián Miranda tiene la respuesta.