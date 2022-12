Universidad de Chile se prepara para lo que es su temporada 2023, en la que los ‘Azules’ durante esta jornada formaron parte de la presentación del triangular de verano que se llevará a cabo en Coquimbo y tendrá como participante al ‘Romántico Viajero’, Coquimbo Unido y Rosario Central.

Dentro de esta ceremonia, el volante del conjunto Universitario, Mauricio Morales dialogó con los medios durante esta mañana y tuvo palabras para lo que serán estos duelos pensando en la preparación de la temporada que se avecina.

“Es importante, por la calidad de los rivales. Coquimbo trae mucha hinchada, nosotros también tendremos mucha gente. Será un lindo torneo, estamos muy motivados”, inició expresando Morales.

El volante de los ‘Azules’ por primera vez se refirió a la llegada del nuevo entrenador del club, Mauricio Pellegrino, a quien llenó de elogios por su recorrido y señala que está muy ilusionado de poder hacer un gran año junto al equipo.

La U disputará un triangular en Coquimbo | Foto: U. de Chile

“Es un técnico de gran nombre, sabemos su recorrido. Estamos motivados de volver y hacer un gran año. Lo vivimos con ilusión, retomamos los entrenamientos el viernes y ahí sabremos más del tema”, declaró.

Finalmente, Morales fue consultado ante el interés que tienen los ‘Azules’ en poder contar con el ex Colo Colo, Matías Zaldivia, acto que ha sido bastante criticado por los hinchas de la U y que el jugador prefirió reservarse su opinión.

“Es un tema que no me corresponde, lo ve la dirigencia. No me meteré en ese tema”, cerró.