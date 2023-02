En la Universidad de Chile todo es felicidad, pero que se lleva con absoluta calma. No se sienten los mejores por los tres partidos ganados en línea, ni los peores por los últimos años vividos y en esa línea, el técnico Mauricio Pellegrino se ha llevado todos los honores por tener en mesura a un plantel de jugadores necesitados por recuperar la gloria para un club grande.

El trasandino tiene clara la película y siente que a pesar de las victorias, el torneo es muy parejo y que el próximo duelo ante Unión La Calera, no será la excepción a ese análisis. "Ir mejorando como equipo, ser más competitivo pero sabemos que esto no es así, los rivales van cambiando, la competencia es muy pareja y los resultados son muy ajustados. La Calera es un equipo fiísicamente fuerte, muy bien trabajo y nos va a dar guerra como todos los equipos", sostuvo el ex Vélez Sarsfield.

Consultado en relación a dónde estuvo el momento en que se dio vuelta el complejo arranque. Pellegrino asume que es un trabajo amplio y que poco a poco se han ido encontrando con la idea pensada, "ojalá que en un click se pueda resumir todo a mejor en una sola cosa. Hay muchos aspectos que el equipo va ganando en confianza y obtener resultados te ayuda a tener un poco de seguridad. Pero para mi el equipo siempre ha tenido una tensión positiva y queremos seguir por la misma línea y creo que se deben adaptar a todas las circunstancias. Me gusta como trabajan los chicos, la humildad que tienen y es cuando uno tiene que aprovechar esta oleada de resultados para seguir creciendo", enfatizó el estratega.

La U quiere mantener la buena racha ante La Calera para llegar con toda la motivación al Superclásico ante Colo Colo (Archivo)

Por otro lado y pese a que el jueves serán locales ante los cementeros, ya se vislumbra el Superclásico ante Colo Colo del día 12 de marzo en el Estadio Monumental. El argentino cree que es necesario ir poco a poco y que para ser sólidos ante el cacique, se requiere pasar la vaya de este día jueves. "Es un partido especial porque es un clásico, pero para llegar bien a ese partido es más importante este. Tenemos que enfocarnos en este partido y tenemos que hacer muchas cosas para tener un resultado positivo y eso nos permitirá llegar de la mejor manera", puntualizó el ex seleccionado argentino. Además, sobre en qué momento de la planifiación está el equipo, Pellegrino usó una frase para el bronce, "lo mejor está por venir".

ver también Méndez sorprende al decir cuál ha sido el jugador más regular de la U

En relación a si se consideran favoritos para aquel compromiso frente a los albos, el técnico azul recalcó que "nunca me siento ni favorito ni peor que los rivales. Es un juego muy democrático y he aprehendido a apartarme de eso porque a mi me da pocas cosas. Así aprendí a vivirlo, pese a que cuando haces un gol estás más cerca de ganarlo", reflexionó Pellegrino, quien más tarde lazó para el bronce, "el favoritismo más que sentirlo hay que demostrarlo", concluyó el entrenador laico.