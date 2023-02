Universidad de Chile viene de imponerse con autoridad a O'Higgins y Curicó Unido, dejando atrás las dudas y derrotas cosechadas en el inicio del Campeonato Nacional.

Todo apunta a que la decisión del entrenador Mauricio Pellegrino dio en el clavo al cambiar su rígido sistema táctico, y los números así lo respaldan, es lo que también cree el comentarista de Radio Cooperativa, Marcelo Barticciotto.

"El técnico se dio cuenta de que en realidad al equipo y a los futbolistas les acomoda más este sistema que utilizó en el segundo tiempo contra O'Higgins que con el que venía jugando. El equipo se adaptó más, se paró mejor en la cancha", aseguró el también ídolo albo.

Agregando que "yo digo que más allá de que defensivamente siempre se le vio bien o no tan mal, como que la defensa la encontró desde hace tiempo, es tan importante que en ofensiva sobre todos los delanteros puedan aguantar la pelota o desequilibrar cuando la tienen".

Marcelo Barticciotto da las claves de la remontada de la U (Archivo)

Barti sigue su diagnóstico afirmando que "eso le permite a los volantes no quedar a mitad de camino y llegar a apoyar para no desordenarse, es tan importante terminar la jugada, o aguantar la pelota o no perderla en ofensiva, y me parece que eso empezó a hacer la U con el tema de Fernández con mayor movilidad y desequilibrio, con Guerra aguantándola, que metió un golazo y el de Mateos también".