En un verdadero ejemplo se ha convertido Matías Zaldivia desde que se puso la camiseta de Universidad de Chile. El ex Colo Colo es una pieza clave en la retaguardia azul donde ya muchos dicen que el bloque defensivo parte por él.

Con este funcionamiento, el ex Chacarita y Arsenal ha revertido todo comentario que se pudo haber expresado desde la fanaticada, puntualmente por su pasado en el cuadro de Macul provocando muchas reacciones negativas hacia la dirigencia de Azul Azul, slgo que poco a poco ya ha ido quedando atrás.

Uno que sabe de historia de la U es su eterno capitán Luis Musrri. En entrevista con Las Últimas Noticias, el ex fogonero fue consultado respecto al desempeño del cabezón y desde luego alabó su desempeño, fundamental por estos días en los azules.

"Cuando lo contrataron yo dije que había que verlo jugar antes de opinar. Estoy contento que le esté yendo bien en la U, no me desagrada su llegada", enfatizó el ex volante de contención de los universitarios.

Sin embargo, apuntó a otra situación a la que Musrri no dejó pasar. El ex mundialista argumentó que el club no puede ir a buscar referentes a la contra y que sin duda, es algo que se debe analizar.

Zaldivia ha jugado todos los minutos en lo que va de Campeonato (Agencia Uno)

"Lo que me da lata o no me puedo explicar es que el club no tenga referentes así y que tengan que venir de Colo Colo a cumplir este rol. Y no poder crear en casa jugadores de ese estilo. Es como cuando trajeron a un jefe de divisiones de Colo Colo a trabajar en la U hace ya varios años", comentó Musrri.

ver también La U y el gran problema que se viene con la cancha del Estadio Santa Laura

Una opinión con base porque Luis Musrri es voz autorizada, de todas maneras Zaldivia está cumpliendo de muy buena manera en el bloque defensivo de la U, en un puesto que los últimos años los estudiantiles sufrieron bastante.