El momento que vive Universidad de Chile es de recuperación. Los tres triunfos consecutivos tienen a los azules encaramados en la tabla de posiciones y a sus hinchas felices de ver a su equipo ganar partidos, algo que hace rato no podían vivir.

Pero todo eso tiene un factor fundamental y que es el técnico Mauricio Pellegrino. El trasandino ha sido clave en esta reestructuración que ha tenido en plantel y que en la cancha poco a poco ha ido tomando forma, el funcionamiento va mejorando y por cierto, los resultados se han ido dando a su favor.

No obstante, no solo aquello ha dejado contento al estratega azul por estos días, si no otros aspectos que de seguro, le han permitido emocionarse en la intimidad de su hogar junto a los suyos, ya que ocurrió algo fundamental en las últimas horas y que vale la pena mencionarlo.

Se trata de lo ocurrido el día sábado último en la Premier League, en el encuentro entre el Bournemouth y el Manchester City en el triunfo del cuadro que dirige Pep Guardiola por cuatro tantos a uno y que les permite a los ciudadanos mantenerse en el segundo puesto a dos unidades, del líder Arsenal.

Ya y ¿Qué tiene que ver ese partido con Mauricio Pellegrino? Pues bien, mucho. Corría el minuto 72' y el técnico catalán decide hacer ingresar al argentino Máximo Perrone reemplazando al goleador noruego, Erling Haaland. El argentino con 20 años hacía su debut en el cuadro ciudadano.

Resulta, que hace casi un año, en espécifico el día 6 de marzo de 2022, Mauricio Pellegrino mandó a la cancha a Perrone haciendo su estreno total en el profesionalismo defendiendo la camiseta de Vélez Sarsfield en la igualdad uno a uno ante Estudiantes de La Plata. Por si fuera poco, el volante fue titular en aquel compromiso.

Mérito absoluto de Pellegrino, quien ya en la U comienza a realizar algo similar con figuras como José Castro, Renato Huerta y Darío Osorio, entre otros y por qué no, algún día uno de sus valores mencionados llegue a Europa y vivan la experiencia que hoy celebra Máximo Perrone.