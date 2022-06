El ex crack de Universidad de Chile Miguel Ángel Gamboa asistió al partido de los azules ante General Velásquez en Santa Laura y que terminó empatado 2-2 con un cuadro laico que sufrió para avanzar en la Copa Chile.

El Loco conversa con Bolavip y afirma que al cuadro de Diego López le hace falta urgentemente un 10 clásico. "La U no tiene un enganche que pueda poner pases goles y tampoco tiene uno que individualmente pueda filtrar, si tu ves Palacios en Unión Española era un jugador y en Universidad de Chile parece un tronco realmente, porque no tiene quién lo habilite y si el tipo no tiene posiblidad con alguien que le ponga una pelota, va a estar perdido, yo lo veo perdido a Palacios en los últimos partidos", asegura.

Agregando que "y ojo que también veo así a Ronnie Fernández, anda perdido, los dos delanteros también, y los que entran igual, o sea veo a cuatro atacantes perdidos, salvo excepciones como ante General Velásquez que fueron jugadas puntuales, excepcionales y que no fueron producto de buen fútbol".

Respecto a la llegada de Nery Domínguez, Miguel Ángel Gamboa cree que pese a su jerarquía y experiencia, no solucionará la problemática de la U actual.

"Independiente que llegue un buen central, no creo que solucione mucho el sistema, viene jugando de esta misma manera hace dos años y hemos tenido cuatro entrenadores diferentes, llega este López y resulta que la U juega igual, no veo un cambio, te dominó un equipo de Tercera División, así que no veo un cambio", indicó.

Miguel Ángel Gamboa pide urgentemente un 10 (Agencia Uno)

Gamboa no ve el futuro con bueno ojos para la U. "Veo difícil que cambie si no se generan ocasiones de gol y más encima no tenemos una defensa que digamos que va a aguantar el cero, los jugadores ya están, es el rendimiento que tienen, ahora veremos cómo harán para que no le lleguen tanto", afirma.

En el final, hace un durísimo diagnóstico. "Para que Universidad de Chile pelee arriba y sea un equipo protagonista necesita al menos ocho jugadores, no uno, ni dos. Los nuevos no han demostrado, he visto sus juegos individuales y no veo quién te pueda salvar", cerró.