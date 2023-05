El comentarista de Cooperativa no ve a una Universidad de Chile protagonista en el campo de juego y considera que Darío Osorio se pierde jugando más centralizado.

"No llena los ojos casi nunca": Igor Ochoa liquidó el nivel de la U tras empate "chato" ante Cobresal

Universidad de Chile y Cobresal igualaron sin goles en un partido que no contó con grandes ocasiones en el estadio Santa Laura. Igor Ochoa analizó el nivel de los dirigidos por Mauricio Pellegrino y fue categórico, asegurando que los azules no deleitan. "La U va haciendo esta sumatoria que no llena los ojos casi nunca y el entrenador tendrá que dar sus explicaciones", expresó el periodista en Al Aire Libre en Cooperativa.

El comentarista se refirió al estilo del estratega argentino en el Romántico Viajero: "Este equipo, con este plantel que tiene, no te va a entregar partidos de gran protagonismo ofensivo. Se siente mejor guardando posiciones, esperando jugadas muy específicas. Me imagino que así lo pensó el entrenador, si le toca un juego que el rival va por la misma, el partido se puede hacer muy largo para el espectador común".

Ochoa no proyecta una U con un sello de ataque en sus partidos: "Siento que estamos en la fecha 13 o 14 por jugar y este equipo no va a dar eso, así como está conformado y más aún no va a dar".

El comunicador cree que la roja a Darío Osorio cambió el ritmo del partido: "La expulsión de Osorio se veía venir y significo un impulso en la U que jugó 10 minutos en lo ofensivo por lo menos con mayor decisión, pero sin jugadas importantes".

Universidad de Chile no pudo superar a Cobresal en Santa Laura (Foto: Photosport)

"El equipo rival sintió que podía arriesgar más, tuvo un acercamiento con un remate de (Cecilio)Waterman. Quedaba la sensación de que alguno podía acertar en los últimos metros, no eran jugadas de gran construcción, pero estaba esa sensación(...)Esos minutos finales decoraron mejor un partido que había sido muy plano, por tanto, se veía un partido chato", agregó.

El comentarista cree que la roja al mediocampista de la Universidad de Chile era esperable: "Así como el juez fue generoso con Pacheco, lo de Osorio estaba clarito. Se venía enredando, porque no tiene el hábito de jugar en esa zona central de refriega, los rivales lo saben por tanto su expulsión estaba muy clara".

"Los dos al debe, Cobresal puede más que esta función limitada en que Waterman apareció en los últimos 10 minutos. La U en lo suyo, quizás ese merito de controlar en el medio a Cobresal, pero arriba es muy inconsistente por una u otra razón. No estaba Fernández, pero hoy no tuvo jugadas de riesgo", finalizó.