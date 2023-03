Con una racha negativa desde 2001, Universidad de Chile busca alejarse del peso de los años sin vencer a Colo Colo en el Monumental, para no llevar la atención a otro lado.

Universidad de Chile quiere sacarse la mochila en el Superclásico: "La historia es algo que está, pero no juega"

Cada vez que Universidad de Chile enfrenta a Colo Colo en el estadio Monumental, se le sacan en cara los años en que no ha podido vencer a los albos en su casa, lo que para este domingo no es diferente, al menos en la previa del Superclásico.

Es que desde 2001 en que los azules no salen con los tres puntos de Macul, algo que quieren romper este fin de semana, pero sin querer meter presión a una mochila bien pesada que deben cargar los jugadores.

La U lleva muchos años sin festejar contra Colo Colo.

"Las estadísticas, el pasado, la historia es algo que está y sirve para hablar del tema, pero no juega. Si tiene historia favorable, no compite. Si tenemos uno desfavorable, tampoco. Lo importante es aprender que cada partido es una historia distinta y tienes que prepararte de la mejor manera, donde hay que asumir el rol que toca en el campo", comentó el técnico Mauricio Pellegrino.

El entrenador argentino de los azules, en esa misma línea, asegura que no se debe apuntar a responsables por lo que ha pasado en el pasado, pero que sí hay que preocuparse en lo que pase el domingo, donde asume toda responsabilidad.

"¿Quién se hace cargo? ¿Quién se tiene que hacer cargo? ¿Quién tiene que ir preso? En la historia la U es la U, a pesar de los resultados. Tiene gran fuerza, somos un gran club y a pesar de los resultados tenemos una gran convocatoria. Los equipos no son solo resultados. En la historia es algo que está. Me puedo hacer responsable de lo que pase en este partido, es importante para hablarlo y comentarlo, pero a la hora del rendimiento no tiene nada que ver", detalló el entrenador.