El ex futbolista postula a este jugador de la Universidad de Chile para la Selección Chilena

Universidad de Chile vive de un buen presente en el Campeonato Nacional y todo esto debido al gran rendimiento grupal como individual que ha tenido el equipo en este 2024, en la que una de las grandes figuras ha sido el delantero, Maximiliano Guerrero.

Sobre este espectacular momento de la U, el ex jugador Marcelo Toby Vega desmembró en el programa ‘Mediapunta’ lo que ha sido la importante labor de los delanteros azules en este 2024, en la que remarcó el gran trabajo en particular del ex Deportes La Serena.

“Palacios anda mejor que el año pasado, pero era el goleador igual, Fernández también mejoró y el que los ayuda bastante ahí es Guerrero”, partió indicando Vega.

Recalcando en lo que ha sido la importante aparición de ‘Maxi’ en la U, el ‘Toby’ postuló con todo al atacante de la Universidad de Chile para la Selección Chilena de Ricardo Gareca.

Guerrero ha tenido un gran actuar en la U | Foto: Photosport

“A mí me gusta Guerrero, yo creo es un jugador para pensar en la Selección”, declaró en el programa mencionado.

Finalmente, Vega dio su explicación a lo que ha sido el descomunal rendimiento que ha visto en Guerrero, en el que señala que es un jugador de gran aporte de mitad de cancha para arriba.

“Hace una labor que no todo el mundo lo ve, que es ir a recuperar, va a presionar, te ayuda bastante para que los delanteros estén bien arriba, a mí me gusta mucho”, cerró.