Universidad de Chile ganó por la mínima a Unión La Calera, y dejó atrás los fantasmas que generó la dura caída frente a Deportes Iquique.

Fabián Hormazábal fue el héroe de la jornada en el Estadio Nacional. Tras una genial asistencia de Matías Zaldivia, el jugador logró batir al meta “Cementero” y abrir el marcador, lo que fue suficiente para quedarse con los tres puntos en Ñuñoa.

Marcos González, exdefensor de los azules, analizó el triunfo del equipo de Gustavo Álvarez en conversación con BOLAVIP: “Sí, sí, se ganó. Pero más allá de del sacrificio, creo yo que el la U fue superior. Tuvo mucho volumen de juego, mucho centro, pero la pelota no lograba entrar y por ahí ese uno cero te pones un poquito nervioso”, dijo en primera instancia.

En esa línea, “Lobo del Aire” añadió: “Pudieron haber sido más goles, creo yo. Pero bueno, lamentablemente no se pudo, pero lo bueno es que se ganó”.

Marcos González se saca el sombrero ante Matías Zaldivia y ni echó de menos al “Lea”

Matías Zaldivia hoy se puso la 10. El zaguero fue quien entregó la gran asistencia en el gol de Universidad de Chile, ganándose los elogios del exdefensor universitario.

“Hizo un partido correcto Zaldivia metiendo un pase gol. Eso habla del buen nivel que ha tenido la defensa. Zaldivia también lo sigue confirmando con este llamado a la Selección”, reafirmó.

Leandro Fernández no pudo estar ante La Calera tras ser expulsado ante Iquique

Finalmente, “Lobo del Aire” dejó atrás la derrota ante Deportes Iquique que, además, costó la expulsión de Leandro Fernández, quien esta noche no estuvo presente precisamente tras haber sido expulsado ante los “Dragones Celestes”.

Tras ser consultado si extrañó la ausencia del atacante argentino, destacó: “Es que como jugó la U, en realidad como que no se notó la ausencia de nadie, pero no es por Lea, Lea es un jugador muy importante. Pero así como jugó la U, no sé, estaba dominando, llegando por todos lados. No sé qué tanto se puede echar de menos a alguien cuando la U juega así”, cerró.