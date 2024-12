Continúan los trabajos en la pretemporada de Universidad de Chile, con miras al año 2025, donde los azules tendrán que competir en Supercopa ante Colo Colo, más el Campeonato de Primera División, la Copa Chile y la Copa Libertadores.

Sin embargo, en los últimos días el tema ha ido mucho más allá de lo que pueda hacer el técnico Gustavo Álvarez y su plantel de jugadores, si no más bien con temas ligado a lo dirigencial.

Y tiene que ver con la última decisión de la Comisión para el Mercado Financiero, quienes determinaron que Sartor debe ser liquidada, recordando que era la principal sostenedora de Tactical Sport, quienes llevan los destinos del club deportivo azul.

Pero, hablar de lo que viene sería enredar más, lo concreto es que el hincha se siente incómodo con estas situaciones. Uno de los que dio a conocer su inquietud, fue el ex jugador de la U, Roberto Reynero.

“Cuando uno no tiene la claridad respecto a quiénes son los dueños, pero ahora Michael Clark asoma como el nuevo dueño, los hinchas se inquietan y no confían”, dijo el ex lateral en diálogo con BOLAVIP CHILE.

Reynero: “Falta transparencia”

Ahondando en sus palabras, el recordado Príncipe dijo que en los azules “falta transparencia, si ya a esta época debieran tener los refuerzos. Con la Copa Libertadores tienen un dinero extra, pero nadie sabe a dónde va el tema”, afirmó el ex crack.

Finalmente, entendió la molestia de los aficionados y reiteró que es mejor decir toda la verdad al respecto. “Los hinchas están inquietos y espero que la misma Universidad de Chile pida trasparencia para saber a dónde va la U”, concluyó Reynero.

Roberto Reynero se mostró preocupado con lo que pasa en la U (Archivo)

¿Cuándo jugará la U la Copa de Verano 2025?

Universidad de Chile debutará el día domingo 5 de enero ante Coquimbo Unido, mientras que el sábado 11 del mismo mes, su rival será Godoy Cruz de Argentina. Todos los partidos, serán en el Estadio Francisco Sánchez Rumoroso.