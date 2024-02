La Delegación Presidencial Metropolitana comunicó la suspensión del partido entre la Universidad de Chile y Cobresal que estaba programado para este domingo a las 18:00 en el Estadio Nacional.

En conferencia de prensa en el Centro Deportivo Azul, Cecilia Pérez emitió críticas hacia el programa Estadio Seguro. “Seguimos con la incertidumbre, porque como no conocemos los antecedentes, uno debiese poder ir un poquito más atrás y hacerse otra pregunta ¿Es hoy día necesario o se justifica tener Estadio Seguro?”, expresó la vicepresidente de Azul Azul.

“Porque se supone que cuando tú tienes Estadio Seguro es para poder hacer las planificaciones de seguridad, para poder proyectar y planificar cada partido con sus respectivos aforos, para poder garantizar que el público asistente en los estadios esté seguro”, añadió.

Pérez fue muy crítica con el plan Estadio Seguro: “Hoy día da la impresión que estamos frente a un programa de estadio vacío, porque o se bajan los aforos sin ninguna justificación o se castiga al público visitante sin ninguna justificación”.

La exministra se refiere a la planificación: “Se juega sin público solamente con los planteles o se suspenden los partidos. Frente a esa disyuntiva ¿Qué puedes tú puedes planificar? qué podemos nosotros que hemos hecho las cosas bien, con mucha anticipación, como le decía el presidente Michael Clark, pensar qué podemos proyectar, planificar, si nos terminan castigando”.

La vicepresidente de Azul Azul, Cecilia Pérez, critica al plan Estadio Seguro. (Foto: Club Universidad de Chile)

Además, califica la decisión de suspender como un castigo: “Es un castigo para el club. Es un castigo para la hinchada azul, es un castigo para todos los jugadores y el cuerpo técnico que se han sacado la mugre, porque esta vuelta al estadio sea realmente una fiesta que se tiña de azul.

Cecilia Pérez criticó a las autoridades tras la suspensión del partido de Universidad de Chile

La vicepresidenta de Azul Azul se pregunta por los interlocutores: “Uno dice ¿Con quién conversamos? Si uno y otro se tiran la pelota, si no se conocen los fundamentos de los informes, si no han cambiado derechamente ninguna condición para que pasemos de un partido de 32 mil, ya con reducción de aforo a un partido suspendido informalmente, porque se dice que no hay un contingente policial. Si fueron ellos mismos los que el martes pidieron aperturar un nuevo ingreso, incorporando con eso más dotación policial”.

Cecilia Pérez crítico a las autoridades: “Entonces ¿Qué viene para la próxima semana? ¿El festival de Viña? Después, el inicio del año escolar. Después Semana Santa. Al final termina siendo una chacota y frente a eso creo que las autoridades pertinentes tienen que hacerse una pregunta súper honesta, porque ya no es un tema de inexperiencia, claramente es de incompetencia ¿Tengo que seguir trabajando para no servir para nada? A mí me daría un poquito de pudor”.