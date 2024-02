Sin duda que una de las grandes novelas de lo que fue este mercado de pases fue sobre el volante nacional, César Pérez, quien fue fuertemente vinculado con la Universidad de Chile y Universidad Católica durante gran parte de la ventana de transferencias, en la que finalmente su posible arribo a algunos de estos clubes se vio denegado.

Sobre lo que fue esta situación, el mismo jugador se encargó de romper el silencio y en conversación con ‘La Estrella de Valparaíso’ confesó lo que pasó verdaderamente tras lo que fueron estos fuertes rumores que lo vincularon con grandes equipos de Chile.

“Se hablaron muchas cosas sobre mí que no eran así, como por ejemplo que le había dicho que no a la U o que me iba a Católica. También se dijo que yo quería esperar ofertas después del Preolímpico o quería irme a Europa, eso no es así”, partió señalando Pérez.

Siguiendo en esa línea, el jugador de Unión La Calera fue consultado sobre el importante interés que tuvo tanto la Universidad de Chile como la Universidad Católica por él, en la que sorprendió con su respuesta.

“Se especularon muchas cosas, cuando la verdad es que ningún jugador podría decirle que no a clubes como la U y la UC”, declaró.

Aclarando todo, el Seleccionado Nacional contó la firme y señaló que aconteció verdaderamente con estas situaciones, en la que comentó que no estuvo muy al tanto de estas ofertas, ya que su foco estuvo al 100% en el Preolímpico con ‘La Roja’.

Pérez cuenta la firme por estos rumores | Foto: Photosport

“La verdad es que no me enteré mucho de eso (ofertas), porque estaba concentrado en el Preolímpico, quería hacer un buen papel para dejar a Chile en los Juegos Olímpicos, pero… al final todo eso se interpuso un poco en el camino, insisto en que se dijeron muchas cosas que no son”, explicó en el medio citado.

Finalmente, Pérez da vuelta la página a lo que fueron estos rumores de mercado y se enfoca en lo que son sus desafíos con Unión La Calera para este 2024, en la que busca tener un buen primer semestre, para poder cumplir su gran sueño, de dar el salto a un club importante.

“Uno siempre se quiere mostrar, quiere crecer, creo que sin duda el próximo paso que dé en mi carrera va a ser muy importante; pero como te dije, yo vivo el presente y voy a ver paso a paso lo que vendrá más adelante”, concluyó.