El histórico ex DT de los Azules considera que el partido en la Cuarta Región no se tuvo que realizar por el triste fallecimiento de Lorenzo Prieto.

César Vaccia asegura que no debía jugar el partido de Universidad de Chile ante Coquimbo Unido

Universidad de Chile sufrió la triste partida de Lorenzo Prieto, integrante del plantel del primer equipo. La mañana de este miércoles el masoterapeuta, perdió la vida en una noticia que enluta a los Azules y a todo el fútbol chileno.

El profesional estaba concentrado con el equipo y en el momento que hacía su habitual rutina de deporte sufrió una descompensación. Finalmente, la U jugó ante Coquimbo Unido, en un compromiso que terminó igualado sin goles en la Cuarta Región.

César Vaccia considera que el encuentro no se debió realizar. “Es alguien que quieres, que ha estado contigo tanto tiempo. No te puedes sustraer a eso”, señaló el histórico ex DT de la U en diálogo con BOLAVIP.

“El ánimo es diferente, se te vienen imágenes de alguien que quieres mucho, quisiste mucho, no debiera haberse jugado la verdad. Por eso fue un partido sin chispa, raro”, añadió.

Vaccia considera que Universidad de Chile llega mejor de cara a la revancha ante los Piratas en Santiago: “Es una ventaja para la U dentro de todo”.

¿Cuándo juega Universidad de Chile ante Coquimbo Unido?

La U recibirá a Coquimbo Unido el domingo 13 de octubre a las 20:00 por la semifinal vuelta de la fase nacional de la Copa Chile 2024. Los Azules buscarán instalarse en la gran final.