El Mercado de Pases de Universidad de Chile para la temporada 2024 ha sido bastante nutrido, y eso que desde el CDA no descartan que puedan llegar más jugadores si Gustavo Álvarez detecta necesidades que hay que cubrir en el plantel.

En los últimos días, trascendió que Luciano Cabral, una de las figuras de Coquimbo Unido, se debate entre Universidad de Chile y Colo Colo para continuar su carrera. Eso sí, el cuadro pirata estaría pidiendo una cuantiosa suma de dinero.

A quien no le gustó para nada la idea fue a César Vaccia, histórico entrenador de los azules quien, en diálogo con Bolavip Chile, aseguró que es un buen jugador, pero podría tapar eventualmente a una joya como lo es Lucas Assadi.

Vaccia no quiere que se postergue a Lucas Assadi. | Foto: Photosport

El DT bicampeón con los azules expresó que el jugador del cuadro pirata “Es un buen jugador, pero yo en la posición del club, en este caso de Gustavo Álvarez, apostaría de una vez por todas por Lucas Assadi”, dijo.

En esa línea, revela la fórmula para que Lucas Assadi explote y demuestre todo el potencial que mostró hace un par de meses: “Hay que mostrarle confianza, afecto, que se desarrolle, crea, invente todo lo que él es capaz de hacer con su talento”, sumó.

En el cierre, Vaccia reafirma su postura de apostar por Assadi y no traer a Cabral, asegurando que “Así lo veo yo, hay que apostar por Lucas Assadi, si no, lo vamos a volver a postergar. Ya no existen jugadores como él y para eso hay que darles confianza”, remató.

Día y hora del nuevo amistoso de Universidad de Chile

Gustavo Álvarez y compañía tendrán un nuevo amistoso de pretemporada este domingo 4 de febrero al mediodía cuando Universidad de Chile se mueve hasta Concepción para enfrentar a Huachipato en el Estadio Ester Roa Rebolledo de la ciudad penquista.