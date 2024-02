El comienzo de una nueva temporada del fútbol chileno está en veremos, toda vez que el SIFUP reaccionara con furia a la medida del consejo de presidentes de la ANFP de mantener a los seis extranjeros en las planillas de los clubes.

El tema no ha quedado ajeno para nadie y esta vez fue Cristián Caamaño, destacado periodista nacional, quien en Puntapié Inicial de Deportes en Agricultura se refirió al tema e incluso emplazó al mandamás de Huachipato, Victoriano Cerda.

“Era una buena oportunidad para echar pie atrás y borrar esa estupidez de los seis extranjeros que está demostrado que no ayuda, los peores años del fútbol chileno fueron cuando había 7 extranjeros, ahí comenzó la debacle a nivel internacional”, dijo el comunicador.

Caamaño, sin asco, emplaza a Victoriano Cerda: “El año 2013 fue el último año en que Chile asistió a un Mundial Sub 20, dense cuenta. El tema de los extranjeros no existe una prueba y ahí se la tiró a Victoriano Cerda que es el defensor principal de esto, a los dirigentes que se esconden detrás de él, a los que votan a favor. No existe un argumento a favor de que eso mejore la actividad”, aportó.

“Es más fácil traer a un jugador por dos pesos y lo puedes vender en 4, porque el fútbol chileno es tan malo que puede llegar alguien de tercera categoría y brille, algo que no pasa ni en Argentina o Brasil. Acá llegan jugadores retirados, entrenadores en práctica…”, complementó en el cierre.

En peligro el inicio de la temporada 2024 del fútbol chileno

La Supercopa entre Colo Colo y Huachipato le dará el ‘vamos’ a la temporada 2024 del fútbol chileno el domingo 11 de febrero en el Estadio Nacional, pero tanto dicho partido como el arranque del Campeonato Nacional 2024 una semana más tarde está sujeto a lo que pueda pasar con un paro del SIFUP.