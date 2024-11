El bicampeón con los azules quiere que el torneo se defina en la cancha. Por ello, no está de acuerdo con la apelación ante los albos.

Universidad de Chile llevó hasta las últimas instancias su denuncia contra Colo Colo. Luego de no recibir el fallo esperado en la Primera Sala del Tribunal de Disciplina de la ANFP, extendió una apelación a la Segunda Sala.

Para un histórico entrenador de los azules, dicha decisión de la directiva fue innecesaria. Y es que para César Vaccia, se debe ganar en la cancha. Así lo aseguró en conversación con BOLAVIP CHILE.

“Es difícil de entender para alguien que ama el fútbol. Quizás, bueno, esa es la característica que tiene la sociedad anónima: priman otros intereses. Hay otros códigos”, lanzó.

En dicha línea, el bicampeón con los azules agregó: “Es lo único que podría yo entender. Y es una cuestión de alcanzar el objetivo a como dé lugar, apelando a cualquier subterfugio”.

Tras ello, descartó que la apelación de los azules haya sido correcta y no avizora un cambio de opinión del Tribunal de Disciplina. “No, no, no va a lugar y el campeonato va a terminar el domingo”, advirtió.

“Todos los que tomamos el fútbol no nos gusta este tipo de situaciones. No con el equipo, sino con la gente que dirige. No creo que haya sido una buena decisión el hecho”, reflexionó.

Finalmente, habló en nombre de los fanáticos. “A ningún hincha le gusta esa situación. Son dos cosas diferentes. Están los que amamos el fútbol y los que, de alguna manera, están ahí en el fútbol para generar negocios”, cerró.

Cuándo juega Universidad de Chile

El siguiente duelo de los azules será contra Everton por la última fecha del torneo nacional. Se jugará el domingo 10 de noviembre, desde las 16:00 horas, en el Estadio Nacional.