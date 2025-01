Universidad de Chile prepara su debut por Copa Chile, pero sigue con gran parte de su foco en lo que es este mercado de pases, en donde los ‘Azules’ esperan sumar una nueva incorporación, la que trataría un nuevo goleador para este 2025, en la que Octavio Rivero es la gran prioridad.

Sobre esto, el entrenador Gustavo Álvarez en conversación con los medios de comunicación en el Centro Deportivo Azul fue consultado sobre la conversación que ha sostenido particularmente con Rivero, buscando su llegada a la U, en la que el DT respondió.

“Me parece que es una de las tareas del entrenador, porque no considero que sea suficiente que un jugador llegue a una institución solamente sabiendo la cifra del contrato y la duración del contrato. Tiene que saber el proyecto deportivo, de que lo piensa el entrenador, de que lo imagina y con quienes va a competir”, comenzó señalando Álvarez.

En esa misma línea, el argentino manifiesta que es clave que todos los jugadores que arriben a la Universidad de Chile, deben conocer el proyecto que tiene el equipo pensando en la temporada y del aporte que estos podrían ser para el club en este 2025.

“Emparejado el proyecto deportivo y el contrato, ahí el jugador toma la decisión, me parece que es una de las tareas del entrenador ese tipo de llamados, esos nombres salen de un perfil que se busca, en donde describimos características ofensivas y defensivas, tácticas y físicas y de ahí, se empareja con el presupuesto del club, en el que quedan dos nombres y ahí empiezan las negociaciones”, explica.

Álvarez sigue esperando por su delantero en la U | Foto: Photosport

Si bien es conocido de que falta un nuevo goleador para este mercado, el DT no habló de nombres propios “puedo hablar de todos los que firmaron, como están y como los pienso, pero no de los que aún no han llegado al club o están negociaciones, sino que hasta que finalicen”.

Deja la puerta abierta en el mercado

Finalmente, a Álvarez se le consultó si la Universidad de Chile cerrará el mercado de pases con la incorporación de su próximo delantero, en la que descartó aquello, debido a que pueden existir partidas dentro del equipo, como también pueden surgir oportunidades de mercado que podrían aprovechar.

“Mientras la ventana de mercado esté abierta, puede pasar cualquier cosa, puede pasar que se vaya un jugador, que llegue una oferta, puede aparecer una opción de mercado o equis, no me gusta sentenciar, sí digo que estoy conforme como se ha ido desarrollando el mercado de nosotros, pero no doy nada por cerrado hasta que termine la ventana”, finalizó.