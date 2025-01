En la Universidad de Chile están completamente decididos en reforzar su delantera con el uruguayo Octavio Rivero, jugador que actualmente pertenece al Barcelona de Guayaquil.

Pese a las firmes negativas de los dirigentes del Ídolo del Astillero de desprenderse del goleador charrúa, el Romántico Viajero se la jugó en las últimas horas y envió una última y renovada oferta para poder contar con el futbolista de 33 años de cara a la próxima temporada.

Mucho se ha hablado en Ecuador sobre un posible distanciamiento del jugador con el club ecuatoriano, algo que ha sido desmentido por el ex Colo Colo en redes sociales.

Esteban Dreer, ex arquero de Ecuador, y la situación de Octavio Rivero

A pesar de ello, en el programa De Fútbol Se Habla Así de DSports Ecuador comenzaron a debatir y propusieron una llamativa pregunta que sacó ronchas: ¿Si un jugador no quiere estar, debe irse?

Fue ahí que Esteban Dreer, quien defendió la portería del Tri, entregó su categórico punto de vista sobre este tema.

“¿Cómo está la situación del jugador con el club? ¿Me debes algo o no me debes nada? ¿Te parece si buscamos la mejor salida y me voy porque me quiero ir? Si el club le dice que lo necesita y va ser importante, ahí el jugador empieza a tener prioridad”, lanzó.

La U insiste con el fichaje de Octavio Rivero | Foto: Archivo

“Si el jugador sigue insistiendo, yo fuera el club lo mando para afuera. ¿Cuánto hay? ¿Un millón y pico? Para afuera (…) A mí no me gustan los jugadores que no están convencidos en mi proyecto”, concluyó.

Los números de Octavio Rivero en Barcelona de Guayaquil

Con la camiseta de Barcelona SC, Octavio Rivero jugó un total de 18 partidos entre todas las competencias, en el segundo semestre de 2024. El goleador uruguayo convirtió 11 goles, y con un solo semestre se metió entre los goleadores de todo el año en Ecuador.