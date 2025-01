Continúan los capítulos de la extensa teleserie entre Universidad de Chile y sus deseos de fichar al experimentado ariete uruguayo Octavio Rivero, que hoy milita en el Barcelona de Guayaquil.

¿Por qué se preguntarán ustedes? Y es que el Romántico Viajero le habría realizado una nueva oferta cercana al 1.5 millones de dólares al Ídolo del Astillero por el futbolista de 33 años, así lo informó el periodista Marcelo Díaz y la comunicadora Verónica Bianchi en TNT Sports.

En las próximas horas se vivirán momentos claves para saber si Rivero se pondrá definitivamente la camiseta del Chuncho o si se quedará una temporada más en Ecuador.

Periodista de Ecuador y una posible salida de Octavio Rivero a la U

El periodista José Carlos Crespo de DSports Ecuador en el programa De Fútbol Se Habla Así entregó su punto de vista sobre si los Canarios deberían o no aceptar dicha propuesta del elenco estudiantil.

“Dos millones para algunos equipos es mucho o poco. Lo que quiero marcar es si yo te tengo considerado en el proyecto deportivo y lo que están ofreciendo es un vuelto y con ese vuelto yo no voy a poder contratar a ningún jugador de condiciones, yo no compro esa teoría de que el que no quiera estar se va. Eso es bien romántico y suena bien cuando eres el Manchester City o el Real Madrid que se te va uno y compras al que quiere”, manifestó de entrada el comentarista.

El comunicador ecuatoriano opinó sobre el tema de una posible salida de Octavio Rivero | FOTO: Archivo

“Cuando juegas en un equipo de Ecuador la economía es importante, no puedes darte el lujo de agarrar un vueltito porque luego quieres armar un proyecto y no haces mucho o nada después”, remató Crespo.

Los números de Octavio Rivero en Barcelona de Guayaquil

Con la camiseta de Barcelona SC, Octavio Rivero jugó un total de 18 partidos entre todas las competencias, en el segundo semestre de 2024. El goleador uruguayo convirtió 11 goles, y con un solo semestre se metió entre los goleadores de todo el año en Ecuador.