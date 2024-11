Debutó con 15 años en la Universidad de Chile de Jorge Sampaoli y vive su renacer: "El fútbol me dio una revancha"

Universidad de Chile tuvo un recordado caso en 2012. En una de sus osadas jugadas, Jorge Sampaoli hizo debutar a un desconocido joven de 15 años. Para sorpresa de todos, el novel delantero lo hizo con un gol.

Fue en el Estadio Santa Laura, en un empate 3-3 ante Santiago Morning. ¿Cuál era el nombre del canterano? Benjamín Inostroza. Un suceso que no dejó de asombrar y generar expectativas sobre su futuro.

Sin embargo, en los azules no fue el mejor. Dejó el club tres años después y divagó por distintas latitudes del fútbol chileno. Así lo explicó en conversación con LUN.

“Yo llegué a la sub-11 de la U y fui goleador en muchas categorías. A los 15 años debuté con Jorge Sampaoli, que después me llevó de sparring a la Selección durante las eliminatorias y a la Copa América 2015”, detalló el atacante.

“Pero a los 18 años pedí salir a préstamo y me fui a Deportes La Pintana, en Segunda División. Después de ese préstamo, la U me finiquitó y me llamaron de Colchagua, donde jugué la mitad del torneo”, agregó.

Para mala fortuna de Inostroza, dicho paso no fue el más fructífero. Luego, estuvo en Rancagua Sur, Real San Joaquín, Deportes Limache e Iberia. En este último club sufrió una dura lesión en su rodilla. ¿Contra quién? Ante Deportes Melipilla.

A pesar de que todo se derrumbaba, gracias a su familia siguió búsqueda del sueño. Y es que el Potro Solitario lo acompañó: encontró un guardián en el cuadro metropolitano.



“Apareció el profesor Marcelo Palma, que estaba de ayudante en Melipilla y él insistió en llevarme al club. Confió en mí, aunque al principio me costó mucho adaptarme. Pero el fútbol me dio una revancha”, confesó.

Benjamín Inostroza alzó el título de Segunda División. Es formado en Universidad de Chile. (Foto: Deportes Melipilla).

Su futuro

Y vaya revancha para Benjamín Inostroza. Coronó esta temporada con el título de Segunda División y puede jugar en Primera B. Sin embargo, con 27 años tiene su próximo paso en vilo: acaba su vínculo en Melipilla.

“Tenía contrato esta temporada, pero si de mí dependiera, me quedo a ojos cerrados. Espero poder renovar, pero si no es así, sé que habrá otras posibilidades”, cerró.