Cristian Palacios estaba esperando la carta de nacionalidad para ser chileno. Finalmente, este miércoles el delantero de Universidad de Chile recibió la nacionalidad y se mostró feliz por este nuevo acontecimiento en su vida.

“Muy contento por haber recibido la nacionalización, era algo que estaba esperando hace tiempo. Sabíamos que faltaba solo la firma y gracias a Dios pudo llegar. Estoy muy contento, es una alegría para el club y para mí también”, expresó el goleador de los Azules.

Palacios se mostró contento con su estadía en Chile: “Estoy muy contento con el país, siempre me han recibido de la mejor manera, siempre me han tratado muy bien, me han hecho sentir en casa”.

“Estoy muy agradecido al país y a toda la gente que he tenido la oportunidad de conocer. Me siento muy contento, llevo muchos años viviendo acá y estoy feliz”, añadió el centrodelantero.

Cristian Palacios es más chileno que los porotos tras recibir carta de nacionalidad (Foto: Photosport)

De esta manera, la U libera un cupo de extranjero en los Azules de cara a los próximos semestres.

El Chorri finaliza contrato con Universidad de Chile en diciembre de 2024, por lo que deberá esperar negociaciones para una eventual renovación.