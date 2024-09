Ex 10 de Universidad de Chile exige a este jugador para la selección: “Es como Montillo, como Leo Rodríguez”

Se aproxima el día en que el técnico de la selección chilena, Ricardo Gareca, entregue una nueva convocatoria pensando en los duelos de octubre que serán ante Brasil y Colombia por las clasificatorias sudamericanas.

Y ya comienza la danza de nombres que podrían aparecer en dicho listado, donde el Tigre tendrá algunas bajas por lesión y otras por suspensión, lo que abre la posibilidad a otros futbolistas.

Además, sabido es el problema de la generación y concreción de las jugadas, por lo cual, hay un nombre que podría aparecer en esta ocasión. Se trata del actual jugador del León de México, Luciano Cabral.

El ex Coquimbo Unido, es un nombre que seduce a los expertos y uno de ellos, así lo deja de manifiesto, ya que justamente, Cabral ocupa un sector de la cancha donde a La Roja le ha costado y los exponentes no han tenido un buen cometido, hasta el momento.

“Por un lado estamos necesitados y él puede marcar una diferencia donde se han puesto otros jugadores y ninguno ha resultado, como Osorio, Dávila o Valdés”, dijo el ex jugador de Universidad de Chile, Martín Gálvez en conversación con BOLAVIP CHILE.

La comparación que hace Martín “Tincho” Gálvez

En esa línea, el ex futbolista señaló que Lucho Cabral tiene cualidades de dos ex estrellas de la U. “Cabral es más como Montillo, como el Leo Rodríguez o como el Mago Valdivia. Por todo lo que se ha hecho, renovar no es malo y podría dar otra cara al equipo de Gareca”, cerró Gálvez.

Veremos si el día viernes 27 de septiembre, aparece Cabral en la nómina del técnico Ricardo Gareca.

Cabral jugando por León. El talentoso busca su opción en La Roja (Getty Images)

¿Cuándo se juegan los partidos de Chile?

Por la fecha 9 y 10, la selección chilena deberá enfrentar a Brasil el día jueves 10 de octubre a las 21 horas en el Estadio Nacional.

Mientras, que el martes 15 del mismo mes, La Roja visitará a Colombia en el Estadio Metropolitano de Barranquilla a las 17:30 horas de nuestro país.