Destapan con lujo de detalles el drama que vivió Cecilia Pérez en el Estadio Monumental y su furiosa respuesta: "No ha nacido un hombre..."

El Estadio Monumental quedó silente en el día de ayer con el triunfo de Universidad de Chile ante Colo Colo por la cuenta mínima, en donde el único gol del compromiso lo anotó Israel Poblete en el primer tiempo con un poco de complicidad de Alan Saldivia.

En el recinto de Pedreros no estaba autorizada la presencia de hinchas de Universidad de Chile, pero de igual manera hubo algunos simpatizantes en el sector Rapa Nui. Además, los directivos de Azul Azul estaban en un palco observando el partido.

Según consigna Radio Cooperativa, un personero de Estadio Seguro identificado como Christian Fuenzalida, se acercó a Cecilia Pérez, quien vestía una camiseta de Universidad de Chile, para pedirle que se la saque por incitación a la violencia.

Pérez vivió incómodo momento en el Estadio Monumental. | Foto: Photosport

La vicepresidenta de Azul Azul no accedió a la petición e incluso la amenazaron con aplicarle el 102 (derecho de admisión). Esta situación, incluso, fue abordada por Michael Clark una vez terminado el partido y fustigó lo ocurrido en las tribunas del Estadio Monumental.

Como era de esperarse, la respuesta no se hizo esperar y Cecilia Pérez se manifestó en Redes Sociales por lo ocurrido durante el Superclásico: “No ha nacido hombre que me diga cómo vestirme”, dijo agradeciendo a la Ministra Antonia Orellana y a la Delegada Presidencial de la Región Metropolitana, Constanza Martínez.

El hecho no pasó a mayores y solo quedó en un momento desagradable, en donde una persona de Estadio Seguro se trató de atribuir algo que solo los clubes pueden aplicar en los estadios del fútbol chileno: el derecho de admisión.

