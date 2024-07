Ignacio Vásquez suma confianza en Universidad de Chile. Luego de debutar oficialmente con la camiseta azul, el zurdo de 18 años aseguró estar confiado de que llegará a la cima con arduo trabajo.

Para Héctor Pinto, eso es sinónimo de mentalidad. El DT campeón con los azules conversó con BOLAVIP CHILE y analizó la actualidad de la promesa azul. Según indica el referente del club

“Ojalá eso lo transmita en la cancha. Uno puede tener un buen blablá, pero lo importante es que esa confianza y seguridad la pueda transmitir con personalidad”, señaló.

En dicha línea, le aconsejó no tener miedo de intentar. “Que haga las cosas que tiene que hacer y no se cohíba de hacer lo que sabe hacer. Él sabe cuál es momento oportuno. No lo he visto achunchado, lo veo que intenta, colabora. Si no le va bien, vuelve por otra”, agregó.

Héctor Pinto está asombrado por la nueva promesa de Universidad de Chile.

Su advertencia a la promesa

A pesar de dicha confianza, Héctor Pinto no quiere que sobrepase los límites. Hay mucha esperanza en Ignacio Vásquez, pero de ese mismo modo se tuvo en joyas en bruto que se perdieron con el tiempo.

Por eso, le advierte: que se dedique a jugar en Universidad de Chile y no a otras cosas. Seguramente, con su éxito se le comenzarán a acercar personas que solo quieren sacar provecho de él.

“Es un muchacho que está bien. Ojalá que no se maree con este que le está yendo bien. Empiezan los empresarios, que le ofrecen no sé qué. Que tenga los pies sobre la tierra, pensar que va a llegar a donde todo el mundo que quiere”, finalizó.

Cuándo juega Universidad de Chile

El siguiente partido de la U será contra Everton por Copa Chile. Se jugará el domingo 14 de julio, desde las 17:30 horas, en el Estadio Nacional.