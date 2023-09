El crudo análisis de Pato Yáñez y la crisis futbolística de Universidad de Chile: "Los jugadores ya no le creen a Pellegrino"

Mauricio Pellegrino camina por la cuerda floja en Universidad de Chile tras acumular en el día de ayer su octavo partido seguido sin conocer de victorias, con seis caídas y apenas dos empates que agudizan una crisis futbolística en la U.

“Lo que dice Pellegrino tiene razón, la U no tiene estadio y una serie de cuestiones que han sido históricas, eso no lo tiraría dentro de la sopa para tratar de argumentar algo que no consigo en la cancha con los jugadores que tengo”, criticó Pato Yáñez a la conferencia de Pellegrino en Puntapié Inicial de Deportes en Agricultura

Patricio Nazario es claro: “Este plantel no es para ganar Copa Libertadores ni Copa Sudamericana, pero sí para estar dentro de los tres primeros en Chile, de eso no tengo ninguna duda. En algún momento lo consiguió, jugando bien o mal”.

Para Yáñez, el plantel azul ya no le cree a Pellegrino. | Foto: Photosport

“Esta U y los jugadores ya no creen en su técnico; corren, trabajan, hacen su pega, pero esto va más allá del rival de turno. Hay jugadores en un nivel bajo, jugadores que tienen destellos de la regularidad que uno podría entender que tienen que tener, pero no alcanza”, dijo.

Yáñez advierte que “Así como va, se puede quedar fuera de la Copa Sudamericana y sería más grave, ahondaría no la discusión de la continuidad de Pellegrino, sino de quienes toman las decisiones en la U. Sigue siendo una institución compleja, no sé qué sucede que llegan a la U y no pasa absolutamente nada”, remató.

¿Cómo marcha la U?

Los azules marchan en el décimo lugar con 31 puntos, a 3 unidades de Universidad Católica, club que se estaría quedando con el último cupo a la Copa Sudamericana 2024.