Universidad de Chile aún no sabe de victorias en la segunda rueda del Campeonato Nacional 2024 y ayer confirmó su pésimo arranque: cayó por la cuenta mínima ante Audax Italiano y se suma al amargo empate ante Cobresal en la reanudación del torneo.

La U terminó como puntero la primera rueda del torneo, pero en este segundo semestre no se ha encontrado en la cancha y ha dejado escapar puntos que bien podrían ser vitales a final de año en la lucha por ser campeón.

La U dejó escapar importantes puntos ante Audax Italiano. | Foto: Photosport

Uno que le dejó un fuerte avisó a la U y a Gustavo Álvarez fue Rodrigo Herrera, destacado periodista nacional: “Al profesor Álvarez le leyeron el librito, a partir de ahí no ha encontrado las respuestas. Gómez no pasó nunca, Díaz muy poco y la U al final no tenía espacios”, dijo en diálogo con Bolavip Chile.

“Colo Colo y la Católica tuvieron mucha suerte en sus partidos, pero así están las cosas. La U no se puede dormir, hay que avisarle que comenzó la segunda rueda”, sumó haciendo un fuerte llamado de atención al cuadro universitario.

En el cierre el comunicador advierte a la U que, tal como llegó a estar primero en un momento, eso se puede esfumar en un abrir y cerrar de ojos: “La ventaja que tenían se les puede ir rápidamente como sal entre las manos “, remató en el cierre.

Los próximos partidos de Universidad de Chile

Universidad de Chile recibirá este domingo 4 de agosto a Deportes Copiapó en el Estadio Nacional y en la fecha siguiente deberá hacer de local nuevamente ante nada más ni nada menos que Colo Colo en una nueva versión del Superclásico del fútbol chileno.