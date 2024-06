Ex goleador de Universidad de Chile le da el visto bueno a la salida de este jugador: "No es Marcelo Salas"

Universidad de Chile se prepara para definir eventuales salida a mediados de temporada. Uno de los rumores sitúa a un delantero fuera del club, lo que alegra a un referente institucional. Jugaba en su misma posición y afirma: no es un jugador indispensable. No es Marcelo Salas.

Así opina Martín “Tincho” Gálvez sobre Nicolás Guerra. Cree que el delantero de la U, que buscaría oportunidad en otro equipo para el segundo semestre, no estuvo a la altura del club. Se esperó mucho por él y no ha respondido a las expectativas. Oportunidades ha tenido de sobra.

“A Guerra le vendría bien un cambio nuevo. Se está estancando. Si puede tener mejor rendimiento fuera, como lo tuvo en Chillán, es lo mejor para él. Acá la tiene difícil, porque si se queda (Luciano) Pons y (Leandro) Fernández ya renovó por dos años, está complicado para él”, comentó a BOLAVIP CHILE.

“Para nosotros, no es alguien que uno diga que no se puede vender de ninguna manera. No es Marcelo Salas, no dio el tono que se necesitaba. Bastante partidos de titular le han tocado y nunca ha dado la nota que se necesita en el ataque de la U”, agregó Tincho.

Tincho Gálvez cree que a Nicolás Guerra le haría bien salir de Universidad de Chile.

El delantero titular de la U

Finalmente, Gálvez escogió a su delantero titular para el segundo semestre. A pesar de que el estelar bajo la dirección de Gustavo Álvarez ha sido Cristián Palacios, él se inclina por Luciano Pons. El uruguayo también colmó su paciencia: tampoco ha sido lo que se esperaba de él.

“Yo me quedaría con Pons, porque es alguien nuevo. Merece verse más, le da otra fortaleza físicamente hablando. El Chorri (Palacios) lleva tres años y nunca pudo replicar lo que hizo en Unión Española”, cerró.

Cuándo juega Universidad de Chile

El siguiente partido de la U será ante Municipal Puente Alto por Copa Chile. Se jugará el lunes 17 de junio, desde las 19:00 horas, en el Estadio Nacional.